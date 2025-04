Anticipazioni Uomini e Donne, settimana dal 7 all’11 aprile 2025: Damiano Foti smascherato?

Curiosi di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? I colpi di scena saranno tantissimi e riguarderanno due dei partecipanti più seguiti di questa edizione: Damiano Foti e Gianmarco Steri. Cos’è successo? Andiamo subito a scoprirlo tramite le anticipazioni settimanali di Uomini e Donne dal 7 all’11 aprile 2025. Partiamo con quanto successo a Damiano, che sin dall’inizio non è stato ben visto dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Infatti, questi ultimi non gli hanno creduto dopo che ha dichiarato di aver dormito con Flavia, scesa apposta per conoscerlo, senza che ci fosse un risvolto intimo.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7 aprile 2025/ Gianmarco e Francesca in esterna: caos Trono Over

“Ma chi vuoi prendere in giro?“, gli aveva detto Gianni in puntata, mentre lui ha continuato a sostenere la sua versione dei fatti. Purtroppo, però, nessuno gli ha creduto e lui ha deciso di andare via dicendo di aver fatto un lungo lavoro su sè stesso per non arrivare a questi livelli. Morena Fanfante è subito intervenuta, sostenendo che lui se ne va per la paura che lei dica qualche verità riguardo alla sua vita fuori dal programma. Anche Gloria interverrà, dicendo di conoscere una versione molto diversa da quella che lui presenta in puntata.

Chi è Damiano Foti, cavaliere che lascia Uomini e Donne dopo lite con Gianni e Tina/ "Se va via..."

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri attaccato da Cristina e Francesca

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana dal 7 all’11 aprile 2025, Damiano Foti sarà messo alle strette da Gloria e Morena. Queste ultime porteranno delle prove e delle segnalazioni che faranno uscire tutte le sue bugie. In ogni caso, Damiano deciderà di abbandonare il programma, senza nemmeno dare peso a Flavia, corteggiatrice con la quale aveva dormito insieme: “Maria grazie“, dice il cavaliere, ed esce dal programma.

Chi è Vincenzo Scala, nuovo cavaliere di Uomini e donne/ Ritorno in studio per Agnese dopo...

Continuiamo con le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana dal 7 all’11 aprile 2025 passando per il trono classico con Gianmarco Steri, unico tronista del momento. Quest’ultimo è uscito con Nadia Di Diodato e dopo diverse esterne è finalmente scattato il bacio. Il tronista svelerà in studio che fino ad adesso, quello con Nadia è stato il bacio che gli ha fatto provare più emozioni in assoluto. Francesca Polizzi e Cristina Ferrara deluderanno Gianmarco dato che sono rimaste in silenzio nonostante la palese complicità fra i due. Così, ci sarà una grande discussione in studio e Nadia si offenderà per il fatto che il tronista era più concentrato dalla reazione delle corteggiatrici piuttosto che sul loro bacio.