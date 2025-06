Anticipazioni Uomini e Donne stagione 2025

Da pochi giorni si è conclusa l’ultima edizione di Uomini e Donne 2024/2025, con tanti colpi di scena che hanno conquistato il pubblico affezionato di Maria De Filippi e del dating show più famoso della televisione. Tante le coppie nate, specialmente alla fine del programma, e tanta l’affezione per Gianmarco Steri nei panni di tronista. Nonostante le puntate siano terminate da pochissimo, i fan si stanno già facendo qualche domanda su cosa ci riserverà la prossima stagione: chi sarà il nuovo tronista? Tornerà Ida Platano?

Partiamo con Ida Platano, la quale durante tutto il corso dell’ultimo anno ha fatto uscite sibilline senza mai dire chiaramente se abbia ritrovato l’amore o se è rimasta single. Non solo, tante volte si è pensato ad un suo ritorno nel programma dato che nelle scorse stagioni di Uomini e Donne è stata la vera protagonista insieme a Gemma Galgani e Mario Cusitore, con il quale la storia d’amore non è riuscita a decollare date le premesse piene di tradimenti. L’hairstylist bresciana non si è mai pronunciata in modo chiaro sul suo possibile ritorno a Uomini e Donne, forse per andare a creare ancor più suspance sulla sua ricomparsa.

Anticipazioni Uomini e Donne stagione 2025

Un’altra delle questioni che fa più discutere è quella del nuovo tronista di Uomini e Donne. Pare infatti che tra le ipotesi più accreditate ci sia la possibilità di un nuovo arrivo direttamente dal Grande Fratello. Chi spunta tra i possibili nomi? Nientemeno che quello di Lorenzo Spolverato, personaggio controverso ma che è stato capace di animare l’ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Una cosa è sicura: se Lorenzo Spolverato dovesse essere il nuovo tronista di Uomini e Donne gli ascolti schizzerebbero alle stelle, soprattutto oggi che è single e pronto a innamorarsi di nuovo.

Dopo la storia con Shaila Gatta, infatti, il modello milanese non ha più dato modo ai fan di pensare a nuovi intrallazzi, forse proprio per prepararsi ad una nuova scoppiettante stagione nel programma di Maria De Filippi. Chiaramente, si tratta solo di supposizioni e nessuno dei personaggi sopracitati ha ancora confermato la presenza nel dating show. Tra pochi mesi, pero, sapremo tutte le novità sulle Anticipazioni Uomini e Donne, con il nome ufficiale di partecipanti e tronisti.