Cristiana Anania già decisa: esterna con Manuel, mentre Flavio Ubirti litiga con una corteggiatrice che lo accusa di essere troppo spento

Continuano le esterne per Cristiana Anania e Flavio Ubirti di Uomini e Donne, i due nuovi tronisti del dating show di Maria De Filippi che secondo le anticipazioni fornite da lollomagazine.it stanno già navigando a meraviglia nel programma di Canale 5. Dalle ultime notizie di Lorenzo Pugnaloni si scopre infatti che il tronista ed ex tentatore di Temptation Island abbia già le idee piuttosto chiare su chi potrebbero essere le corteggiatrici perfette.

Il ragazzo ha scelto infatti di portare in esterna Denise, una delle corteggiatrici che ha deciso di tenere, mentre invece ha ‘scaricato’ Martina non dandole la possibilità di conoscerlo. Ancora non si sa cosa deciderà di fare con quest’ultima, se vuole darsi solo un po’ di tempo per pensare o se invece ha deciso di eliminarla. Ma forse è troppo presto per capirlo!

Flavio Ubirti criticato a Uomini e Donne? Il tronista offeso da una corteggiatrice

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, come si legge su lollomagazine.it, scopriamo anche che Flavio Ubirti è stato appellato come ‘moscio’ da una delle sue corteggiatrici. Lui, parecchio risentito, ha risposto a tono invitandola ad andarsene se la pensa veramente così, ma la ragazza dopo un piccolo ripensamento ha deciso di restare per corteggiarlo. Oltre a Flavio Ubirti c’è anche il percorso di Cristiana Anania che nella registrazione di oggi 2 settembre 2025 ha scelto di uscire con Manuel, mentre invece non pare ci sia ancora un’esterna con Jakub. Al momento, i fan di Uomini e Donne non sembrano vedere di buon occhio il tronista Flavio, soprattutto dopo che si è offeso così duramente per un appellativo quieto di una delle ragazze. Chiaramente, serve ancora del tempo per farsi una vera idea sul ragazzo, dato che come è successo tante volte, la personalità dei tronisti si rivela solo dopo diverse settimane.