Dopo la registrazione di fuoco di ieri i protagonisti del Trono Classico torneranno in studio per registrare le nuove puntate e c’è molta attesa sulle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, lunedì 14 aprile 2025, su quello che accadrà al Trono sempre più a rischio di Gianmarco Steri: salta la scelta? Il tronista romano, infatti, stando alle ultime indiscrezioni ed ai movimenti social di Nadia e Cristina potrebbe rimanere senza corteggiatrici.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni ieri in studio Nadia Di Diodato non si è presentata in studio. La corteggiatrice era rimasta molto delusa del fatto che precedentemente il tronista invece di soffermarsi sulla loro esterna in cui era scattato un bacio si è focalizzato sulla mancata reazione delle due corteggiatrici e per tutti questi motivi dopo una serie di frecciatine social non si è presentata in studio. Tutto ciò ha ovviamente scombussolato Gianmarco Steri che ha deciso di andare a riprenderla: Nadia tornerà in studio?



Trono di Gianmarco Steri a rischio a Uomini e Donne, salta la scelta? Rischia di restare senza corteggiatrici

E c’è di più perché dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi 14 aprile 2025 si scoprirà che il tronista, che nella passata settimana non è mai andato in settimana da Nadia nè ha espresso il desiderio di andare a parlarle per un chiarimento, si mostrerà disperato: “Mi hanno appena detto che Gianmarco è sotto casa di Nadia ed è disperato…” scrive Pugnaloni. Insomma il Trono di Gianmarco Steri sembra sempre più a rischio e la scelta a Uomini e Donne rischia di saltare.



Infatti, oltre alla reazione di Nadia Diodato, le altre corteggiatrici Cristina Ferrara e Francesca Polizzi a loro volta non hanno gradito che Gianmarco Steri anziché rimanere in studio per guardare e commentare le loro esterne sia uscito fuori per andare a cercare Nadia e la loro reazione è esplosa successivamente sui social.

Cristina Ferrara dura frecciata sui social, si autoelimina? Sempre più incerta la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: anticipazioni registrazione di oggi

E dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, 14 aprile 2025, si scoprirà anche se Cristina Ferrara tornerà nel programma o anche lei si auto eliminerà. Nelle scorse ore, infatti, non è sfuggita la reazione social di Cristina Ferrara che ha lanciato una pesante frecciata contro Gianmarco Steri: “Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu.” Una frase che lascia intendere un forte malcontento e che ha alimentato i dubbi sul futuro di Cristina all’interno del programma. Insomma stando così le cose, Cristina lascerà il programma nella registrazione di oggi? Ed in quel caso che Gianmarco Steri, rimanendo con una sola corteggiatrice, sarà costretto a lasciare il trono a Uomini e Donne?