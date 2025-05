Anticipazioni Uomini e Donne: da Morena Farfante e Francesco a Valentina ed Emanuele tutte le coppie nate nel trono over

In questa edizione esplode l’amore nel Trono Over e nelle prossime puntate si formeranno tantissime coppie. Dalle anticipazioni Uomini e Donne trapelate in rete, infatti, si scopre che saranno tantissimi le dame ed i cavalieri, grandi protagonisti del parterre, che troveranno l’anima gemella con cui iniziare un percorso lontano dalle telecamere. Durante la registrazione del 5 maggio 2025 scorso si è formata una nuova coppia: Morena Farfante e il cavaliere Francesco. Lei ha confessato di aver un forte interesse nei suoi confronti. Il cavaliere, invece, ha confessato di essere rimasto subito colpito e attratto dalla bellezza della dama.

Chi è Fulvia, dama di Uomini e Donne/ Arriva in studio e conquista Sebastiano

E poi ancore dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nascerà anche un’altra coppia, quella formata da Margherita Aiello e Dennis Bongoncelli. Dopo la brusca rottura della dama con Mario Cusitore, ex cavaliere molto contestato del trono over, Margherita ha avuto diverse frequentazioni ma è rimasta piacevolmente colpita da Dennis. Il giovane cavaliere, infatti, da subito ha messo in chiaro il suo interesse per lei ed alla fine l’amore trionferà. Nella puntata di ieri del dating show, infine, Valentina Vitale ha conosciuto un nuovo cavaliere, Emanuele Longallo, timido e schivo ma deciso a conoscerla meglio. E così, stando alle anticipazioni Uomini e Donne, nel giro di poche settimane i due decideranno di lasciare insieme il programma!



Alessandra Somensi, ex corteggiatrice Uomini e Donne vittima cyber stalking/ Racconto choc: "Ho avuto paura"

Uomini e Donne anticipazioni: come procede tra Giuseppe e Rossana e Barbara e Ruggero

Ed in attesa di vedere l’esplosione dell’amore tra le coppie sopra citate nelle prossime puntate, in molti si chiedono come procede la conoscenza tra le coppie che hanno già lasciato insieme il dating show nelle scorse settimane. A gonfie vele procede la conoscenza tra Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea. Ospiti di recente a Verissimo i due hanno ammesso che di sognare in grande e di essere pronti al grande passo del matrimonio, anche l’amore tra Rosanna Siino e Giuseppe Molonia procede bene. La dama ha confessato che il suo Giuseppe fuori dal programma è completamente un’altra persona, attenta, scrupolosa, premurosa e protettiva perché meno condizionato dalle critiche e dagli giudizi. Insomma se quest’anno il trono classico si è mostrato un po’ deludente lo stesso non può dirsi del trono over.