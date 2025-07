Anticipazioni Vanina 2 Un vicequestore a Catania, quando va in onda: l’annuncio ufficiale Mediaset

Non c’erano dubbi visto il successo in termini di ascolti ed il finale apertissimo che ha lasciato tante questioni in sospeso ma adesso è arrivato l’annuncio ufficiale durante la Presentazione Palinsesti Rai: Vanina 2 Un vicequestore a Catania si farà! La fiction di Canale5 con protagonista Giusy Buscemi che vede nel cast attori noti come Giorgio Marchesi e Giulio Della Monica. Le riprese della serie tv tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia sono iniziate nel maggio scorso.

Quando va in onda Vanina 2 Un vicequestore a Catania? Al momento non c’è una data certa e precisa della messa in onda quel che è certo è che la fiction di Canale5 andrà in onda in autunno, quasi certamente tra settembre ed ottobre. La regia è stata affidata nuovamente a Davide Marengo e Riccardo Mosca e così come per la prima anche la seconda stagione sarà composta da quattro puntate. Ognuna avrà al centro delle trame un caso di cronaca determinato mentre filo conduttore dei vari episodi sono le vicende della protagonista, i conti aperti con il suo passato ed i nuovi problemi nel presente.

Vanina 2 si farà: anticipazioni seconda stagione: tutto quello che c’è da sapere

Se da un lato Mediaset ha annunciato che si sarà la seconda stagione dall’altro vige il massimo riserbo sulle anticipazioni Vanina 2 Un vicequestore a Catania. Cosa succederà nella prossima stagione? Il punto di partenza sarà il finale della prima stagione con la vicequestore che ha scoperto che qualcuno ha fatto irruzione a casa sua ma senza rubare nulla perché il motivo dell’irruzione è stato un altro: una minaccia. Qualcuno ha lasciato un proiettile vicino alla foto del padre di Vanina Guarrasi, ucciso anni prima dalla mafia. I suoi assassini sono stati consegnati alla giustizia quindi chi vuole uccidere Vanina Guarrasi e perché?

In attesa di spoiler più salienti sulla nuova stagione, non resta infine che riportare le parole con cui la scrittrice Cristina Cassar Scalia ha tratteggiato il suo personaggio di Vanina: “Personaggio complicato… in perenne fuga dal passato, che ai piedi dell’Etna, o meglio della muntagna, ha trovato la sua dimensione ideale…lei ne è convinta. Cinefila accanita, collezionista di vecchi film e di pellicole girate in Sicilia; buongustaia ma del tutto incapace di gestire un fornello; fumatrice di Gauloises e insonne per natura.”