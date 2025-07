Vanina, Un vicequestore a Catania, anticipazioni puntata 18 luglio 2025 (replica): assisteremo al caso Cutò. Scoperta agghiacciante dietro la sua morte.

Vanina Un vicequestore a Catania: le repliche in onda oggi

Torna stasera Vanina, Un vicequestore a Catania. La serie tratta dai romanzi gialli della scrittrice Crissina Cassar Scalia ha conquistato il pubblico di Canale 5 pronto a seguire le repliche della fiction andata in onda per la prima volta la scorsa primavera 2024. Alla regia, Davide Marengo che ha riprodotto fedelmente e con professionalità l’avvincente trama. Andiamo ora a scoprire le anticipazioni di oggi, venerdì 18 luglio 2025: cosa succederà alla protagonista nata dai romanzi di Cristina Cassar Scalia?

Stasera, a partire dalle ore 21.30 circa assisteremo ad una nuova puntata e dalle anticipazioni Vanina Un vicequestore a Catania, in particolare si tratterà del secondo episodio intitolato “La sabbia nera“. Come ci indica il titolo stesso, la trama sarà incentrata sulla sabbia dell’Etna che creerà non poco disagio a Catania ricoprendo del tutto la città. Intanto, anche la protagonista si ritroverà ricoperta di dubbi e dolori, dato che dovrà affrontare la fine della relazione con il fidanzato Paolo, uno sconvolgimento interno che non la lascerà di certo indifferente. Nella seconda puntata di Vanina, Un vicequestore a Catania, però, si parlerà di un delitto passato che ha ancora ripercussioni importanti sul presente, scopriamo di più!

Vanina, Un vicequestore a Catania: la trama della puntata di oggi 18 luglio 2025

Durante la seconda puntata di Vanina Un vicequestore a Catania scopriremo anche un retroscena da brividi sul passato. Infatti, intorno alla morte di Maria Cutò inizieranno a ruotare ipotesi agghiaccianti. Si tratta di una prostituta deceduta a ormai 50 anni e vicina a Gaetano, uomo scomparso in modo altrettanto misterioso. La vicequestore scoprirà che dietro a questi avvenimenti si cela un crimine davvero spaventoso anche se le vicende si faranno ancora più complesse quando verrà coinvolta Teresa, moglie di tale Gaetano. La donna nasconde molti segreti e il suo racconto porterà finalmente alla luce tutta la verità.