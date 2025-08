Le anticipazioni dell'ultima puntata di Vanina in onda questa sera svelano l'importante scelta di Paolo.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania svelano l’esito dell’ultima indagine di Vanina che tornerà presto in onda con la seconda stagione. Mediaset, infatti, ha deciso di puntare ancora sulla fiction che vede come protagonista Giusy Buscemi che, nei panni del vicequestore, questa sera, affronterà l’ultima indagine. Nell’ultimo episodio intitolato “La salita dei saponari”, Vanina rientra da Palermo sconfitta perché non è riuscita a catturare l’ultimo killer del padre. Rientrata a Catania, si occupa della morte di Esteban Torres, un esule cubano coinvolto in traffici non legali.

Nel corso delle indagini Vanina scopre che Esteban aveva una relazione con una ragazza catanese, Roberta Geraci, ritrovata anche lei senza vita. Mentre la squadra si stringe intorno a Lo Faro, autore di un gesto folle, grazie alla collaborazione con l’Interpol si scopre che Esteban apparteneva al clan americano dei Cristallo e aveva sposato la figlia del boss, Evelin. Il primo sospettato, così, diventa Javier, figlio del fratello gemello di Torres.

Anticipazioni Vanina-Un vicequestore a Catania: come si conclude l’ultimo episodio

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, inoltre, svelano che Javier viene riconosciuto da un’amica di Roberta Geraci come un gigolò e, fermato mentre usciva da casa della Geraci, Javier confessa di aver ucciso accidentalmente Roberta. Vanina scopre che, in realtà, Esteban era il padre di Javier che, però, nega di averlo ucciso. Continuando ad indagare, il vicequestore scopre che l’assassino è il custode della villa.

Nel frattempo, Giuli confessa a Vanina di essere incinta di Luca e tra le due la discussione si infiamma mentre Vanina scopre la scelta importante fatta da Paolo: pur di restarle vicino, si è candidato al posto di procuratore aggiunto di Catania. Una scelta importante che spinge Vanina a prendere una decisione importante anche per la sua vita privata.

