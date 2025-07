Anticipazioni Vanina-Un vicequestore a Catania, cosa accadrà nella prossima puntata?

Dopo la puntata in onda questa sera, la fiction con protagonista la bravissima Giusy Buscemi tornerà a fare capolinea sul piccolo schermo. La serie di Canale Cinque, che presto ritroveremo in tv con una nuova tornata di episodi, sarà di scena settimana prossima con una nuova puntata in replica della prima. Ma cosa accadrà nel dettaglio? Vanina e Manfredi si ritroveranno vicini, c’è un caso da risolvere che ha portato la coppia a riavvicinarsi. Una valigia gettata in acqua alimenta dei nuovi sospetti, un principe del foto diventa protagonista delle indagini da poco scattate. Una scoperta decisamente sopra le righe e spiazzante, però, porterà il caso in una nuova dimensione. Cosa accadrà davvero? La questione porterà Vanina e Manfredi a fare luce sull’accaduto, e non mancheranno ribaltoni e colpi di scena, oltre a nuovi risvolti anche dal punto di vista umano per la coppia.

Nel cast di Vanina-Un vicequestore a Catania, oltre alla padrona di casa Giusy Buscemi troviamo anche l’apprezzato attore Corrado Fortuna, oltre a Giorgio Marchesi, altro attore di grande spicco e molto apprezzato nella fiction.

Anticipazioni Vanina-Un vicequestore a Catania, la trama del quarto episodio

Ancora Giusy Buscemi e Corrado Fortuna ma anche Giorgio Marchesi saranno protagonisti del quarto episodio della fiction ambientata in Sicilia. Secondo le anticipazioni di Vanina-Un vicequestore a Catania, la puntata in onda su Canale Cinque il 25 luglio 2025 vedrà Vanina furiosa dopo aver scoperto che anche l’ultimo dei killer di suo padre è sfuggito all’arresto.

Ora andrà risolto un mistero che vede un uomo d’affari molto losco al centro di un nuovo caso da risolvere. Cosa accadrà in Vanina-Un vicequestore a Catania nella prossima puntata? Tante emozioni e punti interrogativi che verranno analizzati e risolti.