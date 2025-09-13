Anticipazioni Verissimo, puntata oggi sabato 13 settembre 2025: svelati tutti gli ospiti da Samira Lui ad Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis

Dopo la pausa estiva Silvia Toffanin è pronta a tornare in onda e lo fa in grande stile con un parterre di ospiti di tutto rispetto. Le anticipazioni Verissimo della puntata di oggi, sabato 14 settembre 2025, svelano che saranno tantissimi i personaggi dal mondo dello spettacolo e non solo che si racconteranno a 360° nel salotto di Silvia Toffanin. Si inizia con Samira Lui, volto rivelazione de La ruota della fortuna di Gerry Sotti. Il quiz show sta avendo un successo straordinario e sono molti ad apprezzare la Lui ‘valletta atipica’ in quanto completamente opposta al classico ruolo della ‘valletta sopramobile’.

E poi ancora ospiti di Verissimo di oggi saranno anche Luciana Littizzetto, attrice e comica da anni giurata di Tu si que vales che rilascerà un ritratto di se a tutto tondo mostrando le sue mille sfaccettature. Spazio poi ad Anna Tatangelo che racconterà le gioie della sua nuova maternità ed il suo amore per il nuovo compagno Giacomo Buttaroni e non solo. E poi ancora concederà una lunga chiacchierata a Silvia Toffanin anche l’ex volto di Non è la Rai Pamela Petrarolo. Quest’ultima insieme con la madre Cinzia, per affrontare la delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel.



Antonia Salzano, la madre di Carlo Acutis tra gli ospiti di Verissimo: anticipazioni puntata di oggi

Le anticipazioni Verissimo sulla puntata di oggi svelano che tra gli ospiti ci sarà anche Antonia Salzano, la madre di mamma di Carlo Acutis, proclamato santo, domenica scorsa, da Papa Leone XIV. La donna dopo l’emozionante cerimonia racconterà a Silvia Toffanin gli aspetti inediti della vita del figlio, venuto a mancare tragicamente a soli 16 anni a causa di una brutta malattia. Attenzione puntata infine su Naike Rivelli che ha sposato nei giorni scorsi l’imprenditore Roberto Marzano. L’appuntamento con il talk di Silvia Toffanin e gli ospiti di Verissimo è per questo pomeriggio a partire dalle 16:30 su Canale 5 è possibile seguire il tak anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Verissimo sarà in onda anche domenica 14 settembre 2025 sempre alla stessa ora con altri ospiti clamorosi come Raoul Bova che romperà il silenzio dopo la fine del suo matrimonio con Rocio Munoz Morales e lo scandalo degli audio rubati con la presunta amante Martina Ceretti.