Anticipazioni Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: puntata 27 ottobre/ Il caso di Lulla

Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso, seconda puntata 27 ottobre

Il secondo appuntamento con “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” andrà in onda giovedì prossimo, 27 ottobre, sempre alle 21.25 su Rai 1. Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico, iconico personaggio nato dalla penna di Diego De Silva: un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Nella prima puntata abbiamo fatto la conoscenza di Alessandra Persiano (Denise Capezza), l’avvocatessa più bella e corteggiata del tribunale, che s’innamora subito di Malinconico. Nives (Teresa Saponangelo) è l’ex moglie di Vincenzo, che lo ha lasciato da tempo per sposare un architetto e tuttavia non riesce a non tradire il nuovo marito con il suo ex. Vincenzo e Nives hanno due figli: Alfredo e Alagia, profondamente legati a Malinconico.

Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: una tragica notizia

Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso, anticipazioni “Tango ucraino” e “I frigoriferi degli uomini soli”

Giovedì prossimo, 27 ottobre, in prima serata su Rai 1 andranno in onda due nuovi episodi della serie “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, rispettivamente dal titolo “Tango ucraino” e “I frigoriferi degli uomini soli”. Ecco le anticipazioni. Vincenzo Malinconico accompagna in questura il suo vicino di casa, Giustino Talento (Giacomo Rizzo), preoccupato per la scomparsa della giovane moglie ucraina Lulla. Giustino ha un taglio sulla mano che insospettisce il commissario. La polizia perquisisce l’appartamento della coppia e trova delle macchie di sangue: Giustino si proclama innocente, ma viene messo in stato di fermo. Malinconico inizia a scavare nell’ambiente frequentato da Lulla. Grazie anche ai contatti del figlio Alfredo, che sta girando una serie di documentari sui bassifondi di Napoli, l’avvocato inizia a sospettare di Ante, il fratello di Lulla al quale lei consegnava del denaro sottratto al marito. Giustino viene scarcerato ma la soluzione del caso è ancora lontana…

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA