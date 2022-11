Anticipazioni Vincenzo Malinconico/ Ultima puntata 10 novembre: Alessandra va via?

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: anticipazioni quinta e ultima puntata 10 novembre

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso si conclude il 10 novembre con la quinta e ultima puntata. Nel finale di questa stagione vedremo il protagonista interpretato dal bravo Massimiliano Gallo occuparsi di un nuovo caso, mentre sorgeranno dei dubbi sul suo futuro di coppia con la collega Alessandra Persiano. Nel dettaglio, le anticipazioni sull’episodio 1×07 dal titolo Divorziare con stile, riporterà in scena il personaggio di Teicheué, apparso nelle scorse puntate. Interrogato dagli inquirenti, il criminale si ostina a ripetere d’essere stato incastrato e chiede a Malinconico di difenderlo. Che fare a questo punto?

Intanto, Vincenzo ha altro di cui occuparsi. Se a livello personale il rapporto con Alessandra Persiano procede a gonfie vele, l’improvviso arrivo di Alf rischia di stravolgere di nuovo la donna, che si sente nuovamente insicura e non sa a che punto è della sua vita. Secondo le anticipazioni pare che Alessandra prenderà seriamente in considerazione la proposta di lavoro ricevuta da un importante studio legale di Milano, e ciò significa che Vincenzo rischia di perderla. Un’altra donna si affaccia nella vita del protagonista: è Veronica Starace Tarallo, la bella moglie di un potente avvocato, che gli chiede di assisterla nella sua causa di separazione dal marito.

Vincenzo Malinconico, anticipazioni ultima puntata: l’avvocato è nei guai

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso saluta il pubblico di Rai1 con l’ultima puntata del 10 novembre. Nel finale di stagione, l’episodio 1×08 dal titolo Ritornerai (Yes I know my way), Vincenzo è nei guai. L’avvocato Starace Tarallo è determinato a vincere la causa di separazione e arriverà a farlo usando tutti i mezzi possibili. Per questo motivo, offre a Malinconico una grossa somma di denaro, ma in cambio gli chiede di rinunciare alla difesa della moglie.

Vincenzo ovviamente non può accettare simili compromessi, ma ha un gran problema da risolvere. Veronica, la sua cliente, nonché moglie di Starace Tarallo, appare attratta da lui e glielo fa notare con ampi gesti. Peccato che l’avvocato non ricambi perché pensa ancora ad Alessandra…

