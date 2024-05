ANTICIPAZIONI VIOLA COME IL MARE 2, SECONDA PUNTATA/ Demir geloso di Viola e Matteo

Viola ha deciso di stare con Demir senza pensare al futuro e di prendersi ciò che viene senza aspettative, ma riuscirà davvero a mantenere questo proposito? Le anticipazioni della seconda puntata di Viola come il mare 2 ci svelano che non andrà tutto liscio per la coppia. Soprattutto a mettersi tra loro è Matteo Ferrara, il nuovo Pm, nonché superiore di Francesco, che ha incontrato Viola senza sapere il legame che ha con Demir.

Matteo sviluppa sin da subito un interesse per Viola, e lo manifesta senza peli sulla lingua, chiedendole il numero di telefono e facendosi trovare al mare quando c’è lei. Nella seconda puntata, i due approfondiranno questa conoscenza e scatenerà la gelosia di Demir. Scintille in arrivo nel prossimo appuntamento della fiction di Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Viola come il mare 2, anticipazioni seconda puntata 10 maggio 2024

Giovedì 9 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Viola come il mare 2. Le avventure e le indagini di Viola Vitale e l’Ispettore Francesco Demir continuano tra nuovi misteri da svelare. La prima puntata si è concentrata sulle questioni private di Francesco, che ha scoperto che la madre Sonia le ha mentito su suo padre. La donna è finita giù da un dirupo in un incidente d’auto.

Intanto, nel corso della seconda puntata di Viola come il mare 2, Viola e il nuovo PM Matteo Ferrara iniziano a conoscersi e ad avvicinarsi. Dopo il primo incontro in acqua, i due tornano a nuotare insieme, scherzano e sembrano ogni giorno più affiatati. Sebbene provi a mostrarsi impassibile, Demir è chiaramente infastidito e geloso di Viola. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Viola come il mare 2, anticipazioni seconda puntata: arriva Matteo Ferrara

Mentre buona parte dei telespettatori sono ancora concentrati sul primo appuntamento, sicuramente qualcuno starà già dando un occhio alle anticipazioni di Viola come il mare 2 per la seconda puntata, in onda il prossimo 10 maggio 2024. Canale 5 offrirà il prossimo venerdì un nuovo doppio appuntamento con la fiction dove primeggiano nel ruolo di protagonisti Francesca Chillemi (Viola) e Can Yaman (Francesco Demir).

L’appuntamento con la seconda puntata de Viola come il mare 2 partirà chiaramente dalle nuove dinamiche scandite dal primo appuntamento e dunque dai primi due episodi della fiction, arrivata al suo secondo capitolo. Nuovi scenari saranno strettamente legati all’arrivo di Matteo Ferrara – nuovo pm – ma non mancheranno gli intrecci scanditi da atmosfere misteriose e cariche di adrenalina. Tuffiamoci ora nelle anticipazioni di Viola come il mare 2 in vista della seconda puntata.

Viola come il mare 2, seconda puntata: cosa accade a Viola e Francesco?

Come anticipato, la seconda puntata di Viola come il mare 2 avrà come protagonista inedito il nuovo pm, Matteo Ferrara. Quest’ultimo sembrerà sempre più vicino a Viola che volentieri ricambierà le sue attenzioni. Sullo sfondo le impressioni di Francesco Demir; attento nel non lasciar trasparire le sue emozioni ma che coverà una discreta gelosia e fastidio per la nuova intesa che si evolverà proprio sotto i suoi occhi.

Stando alle anticipazioni di Viola come il mare 2 per la seconda puntata – in onda il prossimo 10 maggio – a tenere banco ci saranno ben due casi particolarmente intricati. Viola e Francesco Demir dovranno prima risalire alle cause della morte di una donna uccisa in casa di sua madre, una persona anziana affetta da demenza senile. Successivamente, si renderanno conto che del legame tra il caso di omicidio e la redazione di un portale online.

