Anticipazioni Viola come il mare 2/ Terza puntata del 16 maggio 2024: ritorna Farah con uno scottante segreto

Dopo la puntata in onda ieri sera dalle anticipazioni si scopre cosa succederà nella terza puntata di Viola come il mare 2. I colpi di scena nella serie di Canale5 ambientata in Sicilia che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman non mancheranno. Innanzitutto facendo il punto della situazione nelle scorse puntate Viola era rimasta delusa per non essere riuscita a trovare suo padre e continuerà la sua ricerca. Nel frattempo è arrivato il nuovo Procuratore Matteo Ferrara e sin da subito si crea sintonia con la giornalista. Ovviamente tutto ciò non è sfuggito a Demir il quale pur cercando di mantenere un’apparenza impassibile si è ritrovato ad essere geloso.

Si arriva così alla puntata del 16 maggio di Viola come il mare 2 e le anticipazioni svelano che grazie al DNA di Don Andrea verrà fuori una sconvolgente scoperta su Pietro Martino è il padre di Demir ma non di Viola. L’ennesima batosta getterà nello sconforto il personaggio interpretato da Francesca Chillemi che è stanca di ricominciare di nuovo da capo le ricerche su chi sia il suo padre biologico. Dall’altra parte, invece, Demir (Can Yaman) vuole trovare suo padre e scoprirne di più.

E sempre stando a quanto riportano le anticipazioni su Viola come il mare 2 del 16 maggio 2024 nella terza puntata l’ispettore Francesco Demir sarà messo sotto stress dalla presenza di Turi (Giovanni Nasta) in casa sua. L’uomo infatti si è trasferito nell’abitazione dell’ispettore ma la sua presenza non sarà gradita, Demir si sentirà oppresso dalla sua pesantezza. Alla fine perderà la pazienza e stanco lo caccerà di casa. Nel frattempio Viola e il P.M. Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni) saranno sempre più vicini.

Ed infine stando alle varie anticipazioni sulla terza puntata di Viola come il mare 2 si scopre che ci sarà un clamoroso colpo di scena: il ritorno di Farah. La giovane, che il volto di Kyshan Wilson porterà con se uno scovolgente segreto destinato a sconvolgere la vita dei protagonisti: è incinta ed il padre è Francesco Demir, o almeno così rivelerà. L’ennesimo shock sarà una brutta botta per Viola. L’appuntamento con Viola come il mare 2 è per giovedì prossimo.











