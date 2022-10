Anticipazioni Viola come il mare, puntata 28 ottobre/ Demir in crisi per Farah

Viola come il mare, prossima puntata 28 ottobre

La prossima puntata di “Viola come il madre” andrà in onda venerdì 28 ottobre. Si tratta de penultimo appuntamento con la fiction con Francesca Chillemi che si concluderà venerdì 4 novembre in prima serata su Canale 5. Continuano le avventure dell’ex Miss Italia Viola Vitale: affetta da una malattia neurodegenerativa, Viola è alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto.

Nelle sue ricerche Viola ha scoperto che in passato la madre era tornata a Palermo per recuperare i soldi necessari a pagarle il master: è stato il padre della figlia a darle i soldi? Perché sua madre non le ha detto la verità? Intanto il padre di Viola, nell’ombra, continua a seguire le mosse della figlia…

Ecco le anticipazioni della quinta puntata di “Viola di mare” in onda giovedì 28 settembre alle 21.45 su Canale 5. Raniero vuole iniziare a convivere con Viola, ma la ragazza continua a tergiversare non essendo così certa dei sentimenti che prova per il giovane. Francesco Demir si è riavvicinato a Farah, ma anche il poliziotto è un po’ in crisi e non sa come gestire di suoi sentimenti.

Un sospetto avvelenamento e la morte di un imprenditore riuniscono Viola e Demir: i due riusciranno a lavorare insieme? In attesa di scopre se i due protagonisti cederanno alla forte attrazione, la casa di produzione Lux Vide ha già confermato di essere pronta per portare su Canale 5 la seconda stagione di “Viola come il mare”.

