ANTICIPAZIONI VOLEVO FARE LA ROCKSTAR 2, TERZA PUNTATA, 6 APRILE/ La vendetta di Eros

La terza puntata di “Volevo fare la rockstar 2” andrà in onda su Rai 2 mercoledì 6 aprile. Nel primo episodio della serata Olivia (Valentina Bellè) spera in una svolta nella sua relazione con Francesco (Giuseppe Battiston). Anzi, se la aspetta. Invece, lui la lascia da sola e con un segreto da mantenere. Per il momento l’uomo ha altre preoccupazioni da tenere a bada. Silvia (Anna Ferzetti) rende le cose ancora più difficili, portando Olli a un festival letterario. Lì Olivia incontra Sorgente, a capo di una rivista online. Scorge in lei del talento e le offre un lavoro a Milano. Olivia rifiuta. Fabio (Francesco Di Raimondo) ed Eros (Riccardo Maria Manera), nel frattempo, studiano con la loro gruppo un piano per cercare vendetta: il bersaglio è Antonio (Fabrizio Costella). Si scontrano, però, con un nemico ancora più potente (agg. di F.D. Zaza).

Le dichiarazioni di Valentina Bellè

La terza puntata di “Volevo fare la rockstar 2” andrà in onda settimana prossima, mercoledì 6 aprile, alle 21.20 su Rai 2. Nella seconda stagione della fiction la protagonista Olivia si deve confrontarsi con situazioni del tutto nuove, soprattutto l’improvvisa crescita delle figlie Emma e Viola, diventate adolescenti: “Non c’è più il rapporto di tenerezza della prima stagione. Ma è un continuo conflitto, tipico del rapporto tra genitori e figli di quell’età”, ha raccontato l’attrice Valentina Bellè a Tv Sorrisi e Canzoni. È cambiato anche il rapporto con Francesco (Giuseppe Battiston): i due erano fidanzati nella prima stagione ma poi si sono lasciati. Olivia è decisa a riconquistare il suo ex capo, ma lui sembra aver trovato una nuova compagna, Silvia (Anna Ferzetti).

Volevo fare la rockstar 2: trama episodi 5 e 6

Nella terza puntata di “Volevo fare la rockstar 2”, composta da due episodi, Olivia si aspetta una svolta nel suo rapporto con Francesco, che invece la lascia da sola con un segreto da custodire. Ad un festival letterario, il capo di una rivista online offre ad Olivia un lavoro a Milano. La giovane mamma lascerà la sua famiglia per seguire i suoi sogni? “Raccontare questa storia è stata una scommessa perché partivamo da un racconto di vita vera, un blog scritto da una mamma single con tre figlie ed era quindi fondamentale riuscire a non contaminare troppo la realtà con la finzione”, ha detto il regista Matteo Oleotto al Radio Corriere. Ricordiamo che la fiction è liberamente ispirata all’omonimo blog di Valentina Santandrea.

