Anticipazioni Vostro onore, seconda puntata 7 marzo/ Nino in pericolo, Vittorio…

Vostro Onore, seconda puntata 7 marzo 2022

La seconda puntata delle serie “Vostro onore” andrà in onda lunedì prossimo, 7 marzo, sempre in prima serata su Rai 1. La fiction con Stefano Accorsi nei panni del giudice Vittorio Pagani è il remake della serie israeliana “Kvodo”, da cui è nata anche la serie tv “Your Honor” con Bryan Cranston. “Affrontare l’adattamento italiano della serie originale israeliana “Kvodo” è stata una sfida entusiasmante e impegnativa, supportata dall’eccellente lavoro degli sceneggiatori. Loro il merito di aver trasposto sul territorio italiano una drammaturgia aderente alla realtà di una nazione come Israele, fortemente influenzata da un conflitto geopolitico e religioso pluridecennale”, ha detto il regista Alessandro Casale. La serie italiana è composta da quattro puntate da due episodi l’una.

Trama Vostro Onore, anticipazioni episodi 3 e 4

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Vostro onore”. Ludovica riferisce a Vittorio la nuova posizione di Nino, coinvolto da Salvatore Berto, nel finto furto della macchina con cui Matteo ha investito Diego Silva. Vittorio e Salvatore cercano di far sparire un’altra macchina che smaschererebbe la loro messa in scena. Danti utilizza degli informatori tra i Silva, mentre Miguel scopre un giro di droga segreto, gestito dal fratello Diego e da Carlos, che viene arrestato. In carcere Carlos pianifica di colpire Nino, convinto che sia lui il responsabile della morte di Diego. Intanto inizia una guerra tra il clan Grava e la gang dei Silva. Vittorio si mette all’opera per far inserire Nino in un programma di protezione: il giudice si spinge inesorabilmente in un abisso di illegalità.

