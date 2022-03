Anticipazioni Vostro Onore, terza puntata 14 marzo/ Salvatore contro Filippo Grava

Vostro Onore, terza puntata 14 marzo

La terza e penultima puntata della fiction “Vostro Onore” andrà in onda lunedì prossimo, 14 marzo, sempre alle 21.25 su Rai 1. La serie con Stefano Accorsi nei panni del giudice Vittorio Pagani si concluderà lunedì 21 marzo, con la messa in onda degli ultimi due episodi, il settimo e l’ottavo. Il giudice si è trovato di fronte a un dilemma morale quando ha scoperto che il figlio Matteo (Matteo Oscar Giuggioli) ha investito in auto un esponente dei Silva, un clan malavitoso latinoamericano che opera su Milano. Il figlio non ha soccorso Diego che ora si trova in fin di vita in ospedale. Vittorio decide di difendere a tutti i costi il figlio e di non farlo arrestare, per evitare la vendetta del clan, che ha già un conto in sospeso con Pagani: anni prima, infatti, Vittorio era il PM che ha messo in carcere il boss dei Latinos, Lucas Silva. Ma che conseguenze avranno le bugie di Vittorio?

Anticipazioni Vostro Onore episodio 5 e 6

Nel quinto episodio di “Vostro Onore” l’avvocato Ludovica Renda scopre dalla madre di Nino che la sera del furto il ragazzo ha ricevuto una chiamata da Salvatore, marito della cugina Maddalena e ispettore della DIA. Intanto Matteo capisce che Camilla, figlia del dirigente della polizia Danti, potrebbe essere una testimone involontaria della sua colpevolezza. Salvatore arresta un importante collaboratore di Filippo Grava, anche per scagionarsi agli occhi dei colleghi. Nel sesto episodio Filippo Grava, fratello di Maddalena, cerca di portare il cognato Salvatore dalla sua parte. Ma l’ispettore della DIA fa perdere le sue tracce. Vittorio e Matteo si riavvicinano come non accadeva da anni, nel ricordo di Linda (Francesca Cavallin), moglie e madre scomparsa troppo presto. Salvatore è gravemente ferito e Vittorio lo nasconde nella sua casa al lago. Chiara, colpita da un malore a scuola, sviene e viene portata in ospedale: la ragazza è incinta di Matteo?

