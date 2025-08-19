Anticipazioni Watson fiction Canale 5, 2a puntata 26 agosto 2025: cosa nasconde Ingrid? L'affascinante caso Tanner sconvolge tutti

Anticipazioni Watson, 2a puntata 26 agosto 2025: l’affascinante caso di Andrew Tanner

Dopo una prima puntata di ‘presentazione’ in cui è stato presentato e annunciato il dottor Watson, interpretato da Morris Chestnut, nella prossima puntata si entrerà nel vivo delle trame con un caso molto delicato e particolare che metterà alla prova l’intuito e la posta in gioco sarà decisamente altissima. Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Watson fiction di Canale 5 la prossima puntata del 26 agosto 2025 avrà per titolo ‘Redcoat’ con il caso di Andrew Tanner. L’uomo si risveglierà convinto di essere un soldato scozzese del 18esimo secolo di nome Patrick Ferguson.

Il complicato ma allo stesso tempo caso dell’uomo, per Watson e la sua squadra, non sarà solo un paziente ma molto di più, un vero e proprio enigma neurologico, un caso che sembra sfidare la realtà. Cosa spinge un uomo a rifugiarsi in una vita che non è la sua? E tra diagnosi, ipotesi e verifiche la Holmes Clinic si trasformerà in un campo emotivo e verranno a galla anche ferite e traumi nascosti e segreti di ogni medico mettendo in luce non solo il caso clinico ma soprattutto il mistero umano che si nasconde dietro ogni persona. Le anticipazioni Watson della 2a puntata svelano che non mancheranno i colpi di scena soprattutto nel finale.

Cosa nasconde Ingrid? Anticipazioni Watson prossima puntata: il caso Tanner sconvolge tutti

Dalle anticipazioni Watson 2a puntata del 26 agosto 2025 si scopre che la diagnosi iniziale per Andrew Tanner sarà di Huntington tuttavia John Watson non si fermerà alla prima ipotesi, per lui troppo semplice e scantata, e continuerà ad indagare proponendo un’alternativa: il morbo di Wilson. Successivamente con una trama degna di tessere e vari pezzi di puzzle si scoprirà che il paziente ha un proiettile nel cervello! Quest’ultimo sarà circondato da aneurismi e l’unico a poterlo rimuovere è Isaac, un neurochirurgo geniale ma messo ai margini. Ingrid, con cui ha un passato torbido e irrisolto, lo convincerà a tornare in sala operatoria pieno di tensione e scintille che lasceranno intendere che nel passato della donna ci sono non poche ombre: da che parte sta Ingrid, cosa nasconde? L’appuntamento con la 2a puntata di Watson, serie tv trasmessa da canale 5 ispirata al celebre romanzo di Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes è per martedì 26 agosto 2025 in prima serata a partire dalle 21.30 circa.

