Anticipazioni Watson fiction Canale 5, prossima puntata 26 agosto 2025: torna una vecchia conoscenza di John e si scopre il terribile segreto di Ingrid

Anticipazioni Watson fiction di Canale 5 prossima puntata del 26 agosto 2026: gravi allucinazioni per il protagonista

Gli ascolti non entusiasmanti hanno spinto Mediaset a rivoluzionare il palinsesto di Canale 5 e così la fiction ispirata al personaggio di Sherlock Holmes, John Watson, ambientata nei giorni nostri e con protagonista l’attore Morris Chestnut subirà dei cambiamenti venendo trasmessa con un doppio appuntamento settimanale sempre nella prima serata di Canale 5. Fatte queste dovute premesse, vediamo cosa stabiliscono le anticipazioni Watson per la prossima puntata del 26 agosto 2025.

Martedì 26 agosto andranno in onda ben tre episodi della fiction Watson su Canale 5. Il primo si intitola I segni dei denti e avrà per protagonista non solo il caso di puntata ma anche il dottor Watson. Il medico e la sua squadra saranno alle prese con una donna che perde la memoria ogni tre minuti circa e non ricorda nulla. A complicare la ricerca di una diagnosi e della relativa cura, tuttavia, ci sarà anche il fatto che Watson sarà preda di allucinazioni uditive inspiegabili e si chiederà se ci sia qualcosa o qualcuno dietro il suo declino. Nel frattempo Mariarty non se ne starà con le mani in mano e programmerà la sua prossima mossa…

Torna una vecchia conoscenza di John: anticipazioni Watson prossima puntata di martedì 26 agosto 2025

E poi ancora dalle anticipazioni Watson della prossima puntata del 26 agosto 2026 si scopre che cosa succederà nel secondo episodio dal titolo Una variante di significato incerto. Questa volta il protagonista avrà a che fare con una sua vecchia conoscenza, una truffatrice inafferrabile che conosce bene di nome Irene Adler. Il figlio della donna, Angus, finirà in ospedale a causa di una paralisi temporanea e verrà ricoverato all’UHOP, per il medico il caso sarà particolarmente complesso e coinvolgente perché da sempre affezionato al ragazzo seguirà tutte le piste possibili pur di trovare una cura.



Infine la puntata della fiction di Canale 5 del 26 agosto 2025 si concluderà con il terzo ed ultimo episodio dal titolo Storia familiare, verrà scoperto il terribile segreto di Ingrid, la cinica dottoressa ha sottoposto la sorella Gigi a dei trattamenti segreti che le hanno sviluppato dei gravi effetti collaterali. Sarà compito del medico e della sa equipe cercare di salvare la vita alla giovane. I colpi di scena, tuttavia, non finiranno qui, Watson e Mary si riavvicineranno a causa di una tragedia. L’appuntamento con la prossima puntata è per il 26 agosto 2025 a partire dalle 21.30 su Canale 5 è possibile seguire gli episodi anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.