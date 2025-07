Anticipazioni Will Trent, puntata 3 agosto 2025: il protagonista continua le indagini sulla scomparsa di una giovane donna

Rai2 lancia un prima serata un nuovo grande progetto, la serie poliziesca Will Trent che sicuramente intratterrà i telespettatori e incuriosirà il pubblico. Le anticipazioni Will Trent per la prossima puntata prevedono grandi colpi di scena e novità dopo l’esordio ricco di sorprese di questa sera. Ritroveremo il nostro protagonista Will, alle prese con dei nuovi casi da risolvere. Le anticipazioni Will Trent della seconda puntata ci anticipano un nuovo caso per la GBI, che proseguirà le indagini su una ragazza scomparsa.

Intanto Will diventa sempre più frustrato dalla ricerca del sospetto e la frustrazione di Faith con il suo nuovo partner raggiunge livelli senza precedenti. Angie sarà invece chiamata a fare delle Importanti valutazioni in questo periodo, mentre seguirà un nuovo caso insieme a Ormewood e allo stesso tempo affronterà la sua complessa storia con Will. Ne vedremo sicuramente delle belle, l’appuntamento con il secondo episodio di Will Trent e con l’episodio Un alibi inattaccabile è fissato a settimana prossima, domenica 3 agosto 2025.

Anticipazioni Will Trent, la trama e il cast della nuova serie

Rai2 punta su un nuovo poliziesco giallo che è già possibile gustarsi in streaming per gli abbonati a Disney Plus. Adesso sarà possibile recuperare le puntate anche in chiaro e su RaiPlay grazie alla possibilità messa a disposizione dalla tv di stato. Nel cast di Will Trent troviamo anche Erika Christensen (già apprezzata in altri progetti come Parenthood) e Jake McLaughlin (Quantico) rispettivamente Angie Polaski e Michael Ormewood, Sonja Sohn presta invece il volto ad Amanda Wagner.

Il padrone di casa è ovviamente Ramon Rodriguez, un misterioso poliziotto che è capace di unire diverse sfumature e coinvolgere i telespettatori grazie alle sue astute doti. Un prodotto che negli Stati Uniti ha ottenuto grande successo e che è stato accolto bene anche dal pubblico italiano che ha avuto la possibilità di gustarsi il prodotto in streaming.

