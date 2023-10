Anticipo conguaglio pensioni/ Extradeficit immediato: “attendere gennaio è troppo” (7 ottobre 2023)

Con la NADEF è previsto un anticipo del conguaglio sulle pensioni, che solitamente viene approvato nel mese di gennaio. A confermarlo è Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, che ha richiesto una autorizzazione per un extradeficit di ben 23,5 miliardi di euro nei prossimi 3 anni.

Nei calcoli effettuati dal report emesso dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, si può appurare come nel conguaglio venga anche incluso l’andamento in riferimento ai tassi registrati a causa dell’inflazione (che fine 2022 ammontava all’8,1% rispetto al precedente 7,3%).

BTP VALORE/ La "festa" a cui manca un record

Anticipo conguaglio pensioni: un mese prima del previsto

L’anticipo del conguaglio delle pensioni verrà calcolato un mese prima rispetto a quanto siamo soliti ricevere (tradizionalmente il mese prefissato è gennaio). Questo rafforzerebbe il principio di Forza Italia, che insiste sulla rivalutazione anticipata dell’assegno previdenziale.

TRASPORTO AEREO/ I sospetti sulle interferenze francesi nelle operazioni di Lufthansa e IAG

Ed effettivamente, almeno per il conguaglio, i pensionati quest’anno potranno attenderlo nel mese di novembre 2023, rispetto – come già detto – a quanto sarebbe avvenuto per ogni altro anno: gennaio 2024.

Una mossa anti inflazione

L’anticipo sul conguaglio delle pensioni è una mossa anti inflazione. Il Governo Meloni, a fronte dei rincari che ci sono stati, ha deciso di correre ai rimedi affinché – quanto meno i pensionati – possano godere di un incentivo economico che possa aiutarli a sostenere le ingenti spese a cui far fronte.

La strategia finanziaria includerà lo 0,8% di differenza che è emerso dal conguaglio precedente con quello attuale (dal vecchio 7,3% stimato al dato reale dell’8,1%). A confermare l’accredito della differenza (ma non su tutti gli assegni previdenziali), sarà il Decreto da approvare da parte del Consiglio dei Ministri.

RATING, MERCATI & UE/ Le due incognite su cui l'Italia si gioca tutto

Secondo il Decreto, lo 0,8% di differenza verrà destinato a tutti coloro che non hanno un assegno previdenziale che superi quattro volte il trattamento minimo.

Per essere più chiari nelle cifre, coloro che percepiranno una pensione inferiore ai 2.000€ lordi, lo 0,8% sarà applicato per intero, mentre per chi percepisce una pensione tra i 2.101,53€ e i 2.626,90€, il tasso applicato sarà pari all’85%, con un incremento dello 0,69%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA