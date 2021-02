Anticorpi monoclonali, riunione Aifa per uso emergenza/ Palù e Speranza in pressing

Quello di oggi può essere il giorno della svolta per gli anticorpi monoclonali, perché è in programma una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sull’approvazione per uso in emergenza. Si terrà oggi e sarà l’occasione per discutere degli anticorpi monoclonali e per valutare appunto l’introduzione, visto che da alcuni studi è emerso che gli anticorpi monoclonali sono efficaci nel trattamento dei pazienti Covid non ospedalizzati. Stando a quanto riportato dall’Ansa, il ministro della Salute Roberto Speranza starebbe “pressando” l’Aifa per accelerare il via libera. Questo pressing sarebbe in atto da tempo e ultimamente è stato supportato da nuovi studi.

Peraltro, il ministro è da tempo attento a questa terapia che ha nella Toscana Life Science, guidata dallo scienziato Rino Rappuoli, un riferimento che conosce bene, visto che Speranza ha visitato lo stabilimento Menarini di Pomezia dove si producono gli anticorpi Made in Italy.

PALÙ SU ANTICORPI MONOCLONALI “NE ABBIAMO BISOGNO”

Sugli anticorpi monoclonali si è espresso anche Giorgio Palù, secondo cui bisogna usarli in via emergenziale anche in Italia. Già usati in altri Paesi, a partire dagli Stati Uniti, gli anticorpi monoclonali sono considerati “salvavita”. Per il presidente dell’Aifa Giorgio Palù «sulla loro efficacia ci sono fior di studi e nessuna controindicazione». Da qui anche la sua presa di posizione, nella convinzione che in Italia ne «abbiamo bisogno soprattutto ora che c’è carenza di vaccini». Intervenuto a Rai Radio1, ha spiegato che studi di fase 3 hanno dimostrato che la somministrazione in fase precoce riduce i ricoveri del 70% e la mortalità nei soggetti fragili. La Commissione tecnico scientifica dell’Aifa vorrebbe «attendere la validazione dell’Ema», ma si può procedere visto che «abbiamo sia lo strumento giuridico, cioè la possibilità di decretazione d’urgenza da parte del ministero, sia i dati pubblicati». Palù ha già informato il ministro della Salute Roberto Speranza della possibilità di ricorrere a una decretazione d’urgenza. «Abbiamo bisogno di un approccio combinato di prevenzione attraverso i vaccini e di una terapia con farmaci efficaci e gli anticorpi monoclonali. Sono i farmaci più efficaci che conosciamo in base a studi pubblicati di fase 3», ha concluso Palù.

