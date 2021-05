“Antisemita su Avvenire vuole bombe su Israele”/ Farina vs Camille Eid: “è vero odio”

Si chiama Camille Eid, è un giornalista cattolico maronita che scrive su Avvenire, e negli ultimi giorni ha scatenato non poche polemiche per i post e le vignette pubblicate sui propri account social: il tema è sempre quello drammatico della guerra tra Israele e Hamas, con però un elemento smaccatamente pro-palestinese negli scritti e nelle idee di Eid. Fin qui nulla di male o sbagliato, anzi, i problemi sorgono però da quella vignetta dove si vede un soldato israeliano pronto a sparare ad un’anziana palestinese con uno specchio di fianco che trasforma il militare in un SS nazista intento a uccidere un ebreo ad Auschwitz.

Oggi su “Libero” Renato Farina non ha usato mezzi termini per definire la provocazione social di Camille Eid: «un antisemita si augura la distruzione dello Stato di Israele». Negli scorsi giorni, racconta il giornalista di “Libero”, Anna Mahjar-Barducci pubblica l’immagine con il viso mascherato del leader di Hamas, Abu Obeida che esclama: «Siamo pronti a bombardare Tel Aviv per 6 mesi consecutivi». E Camille Eid interviene subito sotto: «Magari».

IL TERRORE E LA PROPAGANDA

Ma non basta, è la vignetta sul soldato israeliano che fa esplodere le polemiche sul giornalista libanese collaboratore di Avvenire: «nel 2006 l’Ucoii (Unione delle comunità islamiche in Italia) acquistò una pagina di alcuni quotidiani con lo slogan “Gaza come Marzabotto”, cioè eccidi identicamente nazisti. L’Ucoii – che voleva passare per moderata – si rivelò truce e perse credibilità, ma intanto seminava concetti antisemiti», scrive ancora Farina su “Libero”. Ebbene, oggi quella ideologia “infame” si incarna «attraverso l’indignazione di cristiani e frange di sinistra». Per l’ex parlamentare di Forza Italia la pioggia di missili partiti da Gaza verso Tel Aviv nasce come un disegno conclamato (che non elimina le problematiche e le violenze brutali dei raid lanciati anche sui civili palestinesi a Gaza), «Noi detestiamo che si perseguano reati di opinione. Quando le parole e le immagini sono non solo espressioni di odio, ma induzione all’arruolamento e al sostegno di organizzazioni armate antisemite, le cose cambiano. Si sente l’odore acre di gas», conclude polemico Farina. Sui social, è Camille Eid ad intervenire indirettamente contro chi lo ha criticato in questi giorni: «Una piccola nota a chi – tra i miei contatti fb- non ha gradito molto i miei ultimi post e commenti. È vero che i libanesi, e in particolare i cristiani, hanno avuto negli anni Settanta un’esperienza amara con i palestinesi, ma ciò non ci deve impedire di credere nella giustizia della loro causa e nel loro diritto di avere una patria libera dall’occupazione.

Chi non vuole ancora capire è libero di bannarmi».

