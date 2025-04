Originario del Madagascar, dove è nato nel 1955, il cantante Antoine è venuto al mondo da due genitori di origine corsa: entrambi, infatti, venivano dalla Corsica ma si trovavano a Tamatave al momento della sua nascita. La vita di Antoine sembra un po’ la trama di un film: il cantante ha vissuto in Costa Azzurra, girando in autostop, e proprio lì ha conosciuto un produttore e direttore artistico che scoperto il suo talento musicale, ha scelto di metterlo sotto contratto. Nel 1966 è arrivato il successo con il 45 giri “Le divagazioni di Antoine”, in lingua francese. Nonostante le influenze varie vista la sua provenienza, Antoine si è legato molto anche all’Italia, dove ha vissuto per gran parte della sua vita.

Proprio nel nostro Paese, infatti, ha pubblicato una serie di album e canzoni di gran successo, partecipando anche al Festival di Sanremo dal 1967 al 1971. Non solo musica, però, per il grande artista francese, che si è appassionato negli anni Settanta anche alla vela, prendendo per un giro del mondo in solitaria. Proprio questa passione per la barca a vela lo ha portato più avanti a girare diversi documentari, trasmessi anche in Italia, pubblicando vari libri fotografici dei suoi viaggi. Negli anni Novanta e Duemila, Antoine è stato un cantante, un velista, un fotografo e un viaggiatore: ha più volte fatto il giro del mondo, girato libri e non solo. Negli ultimi anni a queste passioni si è aggiunta anche quella per la regia.

Antonne, vita privata: viaggiatore solitario

Non sono molte le informazioni che abbiamo riguardo la vita di Antoine, viaggiatore solitario che a bordo della sua barca a vela ha più volte fatto il giro del mondo. Non conosciamo dunque le donne che ha avuto nella sua vita e neppure se si sia mai sposato. C’è però un’informazione che ci viene data dalla sua biografia online, nella quale scrive: “Nel 2007 scopro il testo della mia canzone “Les Elucubrations” (Le Divagazioni di Antoine)”… nel manuale di storia del mio figlio per la baccalaurea!”. Questo, dunque, ci fa capire che Antoine abbia un figlio.