E’ decisamente curioso il “record” di Antoine Griezmann. No, non ci stiamo riferendo ad un obiettivo raggiunto il campo dalla stella dell’Atletico Madrid e della nazionale francese, bensì di una vicenda che non riguarda il rettangolo di gioco. Il centrocampista offensivo dei Bleu ha segnato cinque triplette nella sua carriera, ma il tris più importante lo ha ottenuto con la sua famiglia. Stiamo parlando precisamente dei suoi tre figli che oggi, 8 aprile, compiono gli anni.

Inzaghi attacca a testa bassa i giornalisti/ Bufera dopo i cambi di Parma: cosa è successo?

Cosa c’è di speciale? Potrà certamente obiettare qualcuno, e la risposta è semplice: non si tratta di tre gemelli, di conseguenza la compagna di Antoine Griezmann li ha partoriti tutti nello stesso giorno in anni differenti. La primogenita del 34enne ex campione del mondo, la piccola Mia, è nata nel 2016 e oggi compie quindi nove anni. Aveva appena due anni quando la Francia e Griezmann hanno alzato al cielo la mitica coppa del mondo in quel di Mosca. Nel 2019 è stata invece la volta di Amaro e infine l’8 aprile del 2021 è arrivata Alba.

Calciomercato Juventus News/ Scaricato un big, non verrà riscattato! (8 aprile 2025)

ANTOINE GRIEZMANN E IL RECORD DEI FIGLI: “NON E’ UNA COSA VOLUTA”

Si tratta di una totale coincidenza anche perchè non è possibile programmare una nascita, “Non è stato né intenzionale né pianificato – le parole di Griezmann al Journal De Femmes durante un’intervista nel 2023 – è semplicemente così che vanno le cose”. L’attaccante dei Colchoneros ha spiegato che nessuno dei tre parti della moglie è stato indotto, così come aveva raccontato a Le Figaro nel 2021.

“È pazzesco! – aveva detto in quella occasione – non ho una pozione magica per spiegare una cosa del genere, se non che quando sei calmo, rilassato in vacanza, senza pressione, partite o allenamento, le cose accadono naturalmente”. Il riferimento di Griezmann è alla data del concepimento: essendo nati tutti ad aprile, facendo un breve calcolo e tornando indietro di nove mesi, si arriva al mese di luglio, periodo storicamente di vacanza dei calciatori, o per lo meno di fine vacanza, visto che poi si comincia con i ritiri in vista della stagione successiva.

Mancini e il post criptico sulla vicenda alla Sampdoria/ Smentito il suo ritorno in società? (8 aprile 2025)

ANTOINE GRIEZMANN E IL RECORD DEI FIGLI: MA NON E’ L’UNICO…

La primavera resta un momento di grandi trofei per i calciatori, tenendo conto che fra maggio e l’inizio di giugno si chiudono i campionati, le coppe nazionali e le varie coppe europee, ma in ogni caso l’8 aprile di ogni anno Griezmann festeggerà una magica tripletta, unica nel suo genere.

“È un giorno che rimarrà per sempre impresso nella memoria della famiglia, soprattutto tra fratelli e sorelle”, ha affermato ancora il calciatore francese. Piccola curiosità, la famiglia Griezmann non è l’unica che vanta questo speciale record, visto che in North Carolina i Lammert hanno quattro figlie, tutte nate a esattamente tre anni di distanza l’una dell’altra. Il record assoluto spetta comunque ad una famiglia pakistana di Larkana, dove i sette figli sono nati tutti il primo agosto fra il 1992 e il 2003.