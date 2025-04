Antonio Micarelli, il vigilante accusato di omicidio per la morte di Anton Ciurciumel, il ladro ucciso dopo una rapina sulla Cassia a Roma, ha raccontato la sua versione dei fatti durante l’interrogatorio con il gip Rosalba Liso, ribadendo di non aver sparato con l’intenzione di uccidere ma per colpire l’auto.

Antonio Micarelli si è difeso sostenendo di avere una grande esperienza con le armi da fuoco, acquisita dopo anni di frequentazioni al poligono di tiro: “So sparare”, ha detto, aggiungendo: “Ho colpito il finestrino dietro dell’auto, non lui“.

Anche se ammette di avere una certa confusione sui ricordi di quei momenti, ma solo alcuni flashback, dichiara comunque con certezza che negli ultimi istanti del faccia a faccia con i malviventi l’ultimo colpo, era diretto al paraurti, ma forse è stato deviato arrivando quindi a raggiungere il 24enne.

“Ci guardiamo negli occhi, gli punto la pistola in faccia, ma per me quel gesto vuol dire “non sto scherzando, andate via”. Sparo al finestrino dietro per dire: “Non è uno scacciacani… vattene”“, dice aggiungendo: “Pensavo fosse tutto finito, la macchina stava ripartendo, poi ho visto il ragazzo steso a terra, si muoveva, mia figlia è arrivata a prendergli le mani fino all’arrivo dell’ambulanza“.

Morte Anton Ciurciumel, il vigilante Antonio Micarelli: “Non volevo sparare a lui ma all’auto”

Durante l’interrogatorio per la morte del rapinatore Anton Ciurciumel, il vigilante Antonio Micarelli, che rischia una condanna per omicidio, si è difeso dall’accusa di essere “un giustiziere” sostenendo di aver mirato esclusivamente all’auto nel tentativo di mettere in fuga i ladri che avevano provato a derubare un’anziana poco prima entrando nell’appartamento.

La sua versione dei fatti però non ha convinto la gip Rosalba Liso e il pm Fabio Santoni, soprattutto nella ricostruzione degli ultimi istanti di vita del ragazzo, quando l’uomo avrebbe preso il telefonino per chiamare un suo amico prima ancora di fare intervenire i soccorsi.

Il 56enne Antonio Micarelli ha infatti spiegato: “Ho voluto chiamare una persona a me cara, ma nel frattempo sono rimasto accanto a lui”, tuttavia la giudice ha contestato questo particolare, che potrebbe aggiungersi come prova per una eventuale conferma di colpevolezza affermando: “La priorità doveva essere salvare la vita a questo tizio, io avrei preso quel telefono principalmente per chiamare l’ambulanza”.