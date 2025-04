Anton Giuseppe Morra è il marito della giovane attrice Giulia Arena, donna che sarà presente sabato 5 Aprile nel programma Storie di Donne al Bivio e l’attrice racconterà della nuova serie Costanza che la vede protagonista e alcuni aspetti della sua carriera e della sua vita e non potranno mancare curiosità riguardo suo marito.

Giulia Arena è sempre stata molto riservata sulla sua vita amorosa, ma posta foto del suo matrimonio sui social e sappiamo che è al momento appare più raggiante che mai sui social. Non sappiamo molto del suo compagno, molto più schivo sui social ma tramite questi sappiamo che i due sono molto affiatati.

Giulia Arena ha conosciuto Anton Giuseppe Morra sui banchi dell’Università di Giurisprudenza a Milano, la ragazza ha iniziato a frequentarla quando aveva solo 19-20 anni e successivamente la frequentazione è continuata anche quando Giulia ha lasciato l’Università ed ha deciso di cimentarsi esclusivamente nel mondo dello spettacolo, a partire da Miss Italia fino al Paradiso delle Signore e tanto altro.

“Ricordo perfettamente quel giorno”, la rivelazione di Giulia Arena su Anton Giuseppe Morra

Sappiamo che Anton Giuseppe Morra è un avvocato specializzato in diritto civile ed è una persona molto riservata. In passato la donna ha raccontato che – prima del matrimonio – era lei per spingere verso questo passo e lui voleva una proposta diversa dal normale, Giulia ha raccontato che doveva essere lei a fare il primo passo e quindi la proposta.

In questi giorni Giulia Arena torna in tv con Costanza, protagonista di una serie tv su Rai1. L’attrice ne ha parlato a SuperguidaTv dove ha raccontato di questa serie ed è tornata anche sul rapporto attuale con il neo marito: “Il matrimonio è stato il coronamento di un progetto che abbiamo portato avanti davvero con tanta dedizione. E’ stata come mettere una medaglia su qualcosa che abbiamo costruito”.

Parlando sempre di quel giorno Giulia posta spesso scatti anche in abito bianco di quella giornata fantastica e la donna ha poi spiegato: “E’ stato bello farlo in questo momento della vita dove siamo entrambi consapevoli. Ricordo perfettamente tutti gli sguardi delle persone in un’occasione cosi importante per noi”, la chiosa finale dell’artista.