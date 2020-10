Anton Wilhelm Amo, chi è?/ Il filosofo afro-tedesco rivalutato nel XXI secolo

Sono trascorsi esattamente 290 da quanto Anton Wilhelm Amo ottenne all’università di Wittenberg l’equivalente di un dottorato in filosofia e la sua storia ha colpito veramente tutti. Ma chi è il nativo di Axim, celebrato dal doodle di Google di oggi, sabato 10 ottobre 2020? Wilhelm Amo è stato un filosofo ghanese naturalizzato tedesco e le sue opere sono state fortemente rivalutate nel corso del XXI secolo, come spesso capita a molti pensatori. Appartenente alla tribù degli Nzema, Anton Wilhelm Amo lasciò l’Africa all’età di quattro anni e fu condotto ad Amsterdam dagli uomini della Compagnia olandese delle Indie occidentali. Non è mai stato chiarito se fu preso come schiavo o se inviato in Olanda su interessamento di un predicatore, ciò che è certo è che il ghanese fu “dato in regalo” al duca Antonio Ulrico di Brunswick-Wolfenbüttel, e fu portato nel palazzo di famiglia a Wolfenbüttel. Da quel momento iniziò il suo percorso di studi, che lo portò a studiare alla Wolfenbüttel Ritter-Akademie (1717–21) e all’Università di Helmstedt (1721–27), ma non solo…

ANTON WILHELM AMO, LA CARRIERA FILOSOFICA

Dopo aver studiato alla Wolfenbüttel Ritter-Akademie e all’università di Helmstedt, Anton Wilhelm Amo studiò legge all’università di Halle e, terminati gli studi preliminari, si spostò all’Università di Wittenberg dove studiò logica, metafisica, fisiologia, astronomia, storia, legge, teologia, politica e medicina, imparando anche sei lingue: inglese, francese, olandese, latino, greco e tedesco. Poliglotta e ricco di conoscenze, Anton Wilhelm Amo nel 1734 divenne dottore in filosofia grazie ad una tesi nella quale si oppose all’idea del dualismo cartesiano in favore di un materialismo più pregnante. Da quel momento in poi iniziò la sua carriera filosofica con il nome di Antonius Guilelmus Amo Afer: professore all’Università di Halle, Anton Wilhelm Amo nel 1738 pubblicò una delle sue opere più conosciute, ovvero Trattato sull’arte della filosofia sobria ed accurata.

ANTON WILHELM AMO, GLI ULTIMI ANNI DI VITA

Terminata la parentesi all’università di Halle, Anton Wilhelm Amo divenne professore di filosofia all’Università di Jena, ma per il ghanese naturalizzato tedesco le cose iniziarono a farsi difficili. La morte del duca di Brunswick-Lüneburg, suo protettore e patrono, cambiò le carte in tavola, considerando che il suo successore adottò una politica meno liberale, opponendosi anche ai diritti degli africani in Europa. Da quel momento in poi, Anton Wilhelm Amo finì nel mirino dei suoi avversari, che gli dedicarono addirittura un’opera satirica andata in scena al teatro di Halle. Stanco e sfinito, il filosofo decise di fare ritorno in madrepatria e salpò a bordo di una nave della Compagnia olandese delle Indie occidentali diretto verso il Ghana, dove giunse nel 1747. Dei suoi ultimi anni di vita si sa poco, pochissimo,basti pensare che sono ancora sconosciuti data e luogo della morte…



