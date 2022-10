Antonella bacchetta Edoardo “non illudere Alberto”/ “Ha un debole per te, regolati”

GF Vip 2022, Antonella a Edoardo: “Non illudere Alberto, ha un debole per te“

Al Grande Fratello Vip 2022 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si ritrovano a parlare privatamente di Alberto De Pisis. Il concorrente nella Casa ha instaurato un bel rapporto con Edoardo, rapporto che però per lui andrebbe oltre una semplice amicizia. Il volto di Forum è ormai palesemente preso da Antonella, nonostante i continui tira e molla, ma al tempo stesso non vorrebbe rinunciare al bel legame creato con il coinquilino. Su questo aspetto interviene la ragazza, che consiglia al Vippone di non illudere Alberto.

“Quando accarezzi Alberto, non mi sembra una cosa normale. Lo illudi, perché se lui ha un debole per te, non ha senso che lo abbracci in continuazione. Regolati” il consiglio di Antonella ad Edoardo. A suo avviso, dunque, il ragazzo dovrebbe iniziare a mostrare atteggiamenti più freddi per non illudere il coinquilino. Rivolgendosi a Charlie, Antonella gli spiega: “Non ha senso per me che si avvicina, gli dà i bacetti, lo abbraccia ogni 2 minuti. Non ha capito che quello ha perso la testa per lui? Me lo disse pure Elenoire: ‘Alberto è proprio preso’“.

Antonella Fiordelisi e il consiglio a Edoardo Donnamaria: “Evita di avvicinarti“

Edoardo Donnamaria sembra condividere le parole di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022. La ragazza rivela che Alberto De Pisis soffre parecchio per un rapporto, quello con Edoardo, nel quale vede più di una semplice amicizia: “Non è che se uno è uomo allora non soffre e invece la donna soffre, vale per entrambi i sessi“. L’invito non è ignorare Alberto, ma non rivolgergli eccessive attenzioni: “Non dovrebbe ignorarlo, dovrebbe sempre ridere e scherzare, ma evitare i baci, il tatto, le carezze, i bacini ogni due minuti. Dovresti evitare di avvicinarti“.

Donnamaria sembra rendersi conto della situazione: “Forse hai ragione, ma comunque non lo faccio in continuazione, ho un bel rapporto con lui“. Antonella non nega la solidità del rapporto tra i due ragazzi, ma lo invita a riflettere: “Lo so, è bello, ma visto che lui non ti reputa un amico, ma ti vorrebbe come qualcosa in più…“. Effettivamente Alberto De Pisis sembra piuttosto preso dal coinquilino, verso il quale nutre un interesse non indifferente. E veder flirtare Edoardo con Antonella gli procura non poca sofferenza, come ha più volte mostrato al Grande Fratello Vip 2022.











