Antonella Bavaro, moglie di Alessandro Haber/ Lui: “è una madre meravigliosa”

Antonella Bavaro è la moglie di Alessandro Haber, il regista e cantante italiano. Un amore nato quasi per caso quello tra i due che condividono lo stesso lavoro: entrambi, infatti, si occupano di teatro e recitazione. La Bavaro, infatti, è un’attrice e si è fatta notare recitando in diverse fiction di successo come “Don Matteo”, “Un passo dal cielo”, “Squadra Antimafia” e “Distretto di polizia”. L’amore tra i due è scattato quasi per caso una ventina di anni fa; tutto è successo dopo uno spettacolo estivo che Haber ha tenuto a Barletta come ha raccontato proprio l’attore e regista: “nel 2002, o 2003 non vorrei sbagliare, facevo uno spettacolo d’estate, e non è una cosa che amo fare, ma avevo accettato perché era un’opera scritta da Albertazzi, Pilato Sempre, vista da giovane e amata molto. A fine recita, a Barletta, mi si avvicinano per farmi i complimenti una madre con figlia, bellissima. Da marpione la invito a cena e, per farla breve, ci innamoriamo”. Quella donna era Antonella Bavaro e così i due cominciano una bellissima storia d’amore. “Lei è Antonella Bavaro, attrice anche lei; mi ha dato una figlia che ha 14 anni e si chiama Celeste” – ha proseguito nel raccontato l’attore e regista che parlando proprio della moglie ha anche rivelato: “Io e Antonella non stiamo più insieme, ma siamo molto legati: è come se avessi due figlie, una di 14 e una di 40. Ci vogliamo bene, ed è per questo che il 14 settembre ci sposiamo: sarà una festa con gli amici, a Roma. Le devo molto, mi ha regalato una figlia meravigliosa: la paternità mi ha salvato la vita”.

Antonella Bavaro, la figlia Celese nata dall’amore con Alessandro Haber Un amore importante quello tra Antonella Bavaro e Alessandro Haber suggellato nel 2004 dalla nascita di una figlia di nome Celeste. Quattro anni dopo la coppia decide di compiere anche il grande passo del matrimonio vissuto come una vera e propria festa d’amore verso la figlia. Una gioia enorme per l’attore e regista che, durante l’ultima intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, parlando proprio della ex moglie ha detto: “Con la mamma di mia figlia, Antonella, non stiamo più insieme ma le voglio più bene adesso che prima, è come se fosse una seconda figlia. Lei è una madre meravigliosa, noi ci siamo sposati perché è un regalo, è un gioco, lei sta a casa sua, io a casa mia, io la proteggo ma ognuno fa quel che vuole. Le storie finiscono ma va bene così”. Una dedica speciale poi all figlia Celeste che considera la donna della sua vita: “la vita è una cosa meravigliosa: mi ha dato una gioia inaspettata, che è mia figlia Celeste, io con lei faccio il personaggio del padre. Per lei darei la vita, non ci penserei un secondo. Lei è la donna della mia vita”.

