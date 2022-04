Antonella Boralevi vs Ugo Mattei/ “Nazioni pro Putin? Non sono democrazie!”

Si parla della guerra in Ucraina a Zona Bianca, trasmissione andata in onda ieri sera, in diretta televisiva su Reta 4. Gli ospiti in studio e in collegamento si sono in particolare soffermati sulla propaganda di guerra, e quindi sulle notizie filtrate da Kiev e su quelle che invece provengono da Mosca, diametralmente opposte e con reciproci scambi di accuse. Il giurista Ugo Mattei a riguardo ha spiegato: “La guerra è una bruttissima cosa che va ripudiata come fa la nostra costituzione”, per poi proseguire: “La propaganda funziona come una specie di metaverso, noi siamo in una grande camera dell’eco occidentale dove troviamo Stati uniti, Canada, Europa occidentale, Australia, e pensiamo che tutto il mondo la pensi come noi, poi ci sono delle altre eco chambers in cui invece quella che è la versione dei fatti della Russia ed è presa unicamente sul serio ed è data come unica verità”.

A quel punto è intervenuta Antonella Boralevi, che ha ammonito Ugo Mattei: “Non sono democrazie!”, e lo stesso giurista ha replicato: “Mi facevano finire e poi intervenivano”. Brindisi ha quel punto ha dato la parola proprio alla Boralevi, che ha aggiunto: “Vorrei dare a Mattei una fondamentale notizia riportata dai media occidentali, il canale Telegram dei filorussi del Donbass, due ore prima che il missile colpisse la stazione, è stato segnalato. Loro hanno segnalato sul canale le scie del missile, dicendo che avranno l’inferno e questo è un fatto. Per fortuna la rete resta, ciò che passa nella rete resta”.

ANTONELLA BORALEVI VS UGO MATTEI: “15 GIORNI FA IL BECCHINO…”

Ma Ugo Mattei non ci sta: “Non è un fatto dottoressa Boralevi, è un’informazione mediata”, e quest’ultima ha replicato: “Ascolti per una volta invece di essere colui che detiene il sapere visto che lei è il portavoce del pensiero unico. allora questo è il primo punto. Il secondo punto fondamentale è che non ne posso più di sentire dire ‘ah ma succede in tutte le guerre.’ Noi dobbiamo occuparci in questo momento di questi morti che gli inviati sul campo hanno visto e hanno toccato, hanno visto e parlato con il becchino che quindici giorni fa venne chiamato prima ancora che noi lo sapessimo, per cominciare a togliere i cadavere dalle strade di Bucha”.

Lo scontro tra il giurista Ugo Mattei e @AntoBoralevi sul conflitto in Ucraina. #ZonaBianca pic.twitter.com/ohUsgkWN2w — Zona Bianca (@zona_bianca) April 10, 2022













