Antonella Bucci, cantante italiana nata nel 1971 in Germania, è diventata famosa dopo aver vinto il Festival di Castrocaro nel 1988 con “C’è un motivo in più”. Dopo aver condotto la sua carriera in Italia con buoni riscontri da parte del pubblico, si è allontanata dal mondo della musica per dedicarsi alla sua famiglia, creata con il compagno Mauro Mengali, anche lui musicista. Nessun rimpianto per Antonella Bucci, che ha raccontato a “Di più tv” di non essere pentita di nulla, nonostante si sia allontanata dalla musica che sembrava potesse diventare la sua vita: “Io sono rimasta sempre nel mondo della musica: insegno canto nell’accademia fondata con Mauro Mengali, il mio compagno, anche lui musicista del gruppo gli Oro. E ho cresciuto nostro figlio Milo che ora ha diciannove anni” ha spiegato la cantante.

C'è posta per te 2025, 7a puntata/ Diretta e storie: Gigi D'Alessio e Romelu Lukaku ospiti

L’artista nel 1990 ha duettato anche con Eros Ramazzotti nel brano “Amarti è l’immenso per me”. Inizialmente sarebbe dovuta essere Whitney Houston a cantare con Eros ma venne poi scelta proprio la Bucci. “Fui messa sotto contratto da una casa discografica che mi disse che dovevo fare da voce guida per un duetto” ha spiegato la Bucci. “Alla fine, però, non solo hanno scelto me. Ho scoperto che dovevo duettare con Eros Ramazzotti. Lui era già affermato e io ero una ragazzina” ha aggiunto.

Giuseppe Anastas, marito di Carlotta (Carla Quadraccia)/ Autore di testi: collaborazione proficua con Arisa

Antonella Bucci, chi è: la casa in Abruzzo

Dopo aver salutato il mondo della musica, Antonella Bucci ha scelto di dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua famiglia, creata insieme al marito Mauro Mengali. I due hanno avuto un figlio, Milo, al quale Antonella si è dedicata totalmente dopo aver lasciato il mondo della musica e dello spettacolo. La famiglia vive insieme nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo: uno scenario che sta particolarmente a cuore ad Antonella Bucci che non cambierebbe mai la sua splendida casa per un altro luogo nel mondo.