Antonella Bucci è tornata sul palco di Ora o mai più con il coach Raf e hanno duettato sulle note de La musica è finita. Il voto della giuria: Alex Britti “ho trovato che nonostante la tecnica eccezionale che hai forse la tonalità era molto alta e quando vai così in alto perdi un sacco di corpo sulla voce e assumevi un suono un pò acido soprattutto vicino alla voce di Raffaele. Ho dato un 7”, Patty Pravo “volevo dare anche io un 7, ma ho dato anche io un 8. Hai una bella tecnica, non si può cantare un pezzo come questo interpretarlo con una voce così stupida perché con la tecnica non vai da nessuna parte e non emozioni”.

Riccardo Fogli: “ho colto la tecnica, le note altissime non sono le mie preferite, questo mix di voi due e con l’arrangiamento del maestro c’era da alzarsi in piedi. Ho dato 10”, mentre Gigliola Cinquetti “vi ho trovato emozionanti e perfetti fino al sotto finale, poi c’è stata quella lunga nota e l’ho trovata una cosa no necessaria. Voto 9”.

Antonella Bucci divide la giuria di Ora o mai più

Prosegue il giudizio della giuria di Ora o mai più sull’esibizione di Antonella Bucci. Rita Pavone “a me è piaciuto tanto, ho dato 10”, mentre Marco Masini precisa “ho dato un voto molto alto, ma hanno scelto di farla corale, insieme, per dare un suono unico a questa canzone. Lei ha toccato la nota più alta, un insieme da brivido: 10!”. Infine il volto Donatella Rettore: “voto 7, non mi dilungo a spiegare perchè, non sentivo lei, il timbro, ho sentito Raf”. La cantante totalizza 61 punti risultando una delle più votate.

Nella seconda manche Antonella Bucci si sfida con Pago in un duello musicale. La vittoria è nelle mani dei coach. Donatella Rettore: “sono bravi entrambi, ma scelgo Pago”, Marco Masini “io adoro Pago, ma voto Antonella”, Rita Pavoni salva Pago, Gigliola Cinquetti “salvo Pago”, Riccardo Fogli premia Antonella, Alex Britti “mi è arrivato più Pago”. Alla fine è Pago a trionfare.