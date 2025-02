Antonella Bucci prosegue la sua avventura nella nuova edizione di Ora o mai più 2025, il talent show musicale condotto da Marco Liorni nella prima serata di Rai1. La cantante, balzata al grandissimo successo grazie alla canzone “Amarti è l’immenso” con Eros Ramazzotti, durante la puntata ha convinto particolarmente la giuria. La Bucci prima si è esibita con il suo coach Raf sulle note di “Inevitabile follia” totalizzando ben 61 punti. Tutta la giuria si è complimentata per la sua performance, a cominciare da Alex Britti: “una tecnica pazzesca, la canzone l’ha cantata benissimo. Voto 8″.

Anche Patty Pravo ha dato un voto alto: “anche io ho dato un 8, mi sembra molto brava, una bella tecnica. Ti auguro ogni bene”, mentre Riccardo Fogli “ho dato 9 perchè c’era un’atmosfera rara, difficile da trovarsi. Siete stati bravi, ci siamo emozionati”. Si prosegue con Giglio Cinquetti: “ho dato 9 perchè non solo hanno cantato benissimo, ma Antonella mi è piaciuta stasera più del solito per l’eleganza e l’atteggiamento”.

Antonella Bucci vince per la giuria la terza puntata di Ora o mai più 2025, ma…

Il voto della giuria per Antonella Bucci a Ora o mai più 2025 prosegue con Rita Pavone: “ho dato un 9 perchè lei si trasforma in ogni cosa che fa, è brava, multiforme e riesce ad entrare in ogni tipo di musica. C’è stato un momento molto emozionato”. Poi è la volta di Marco Masini: “questo pezzo è meraviglioso, abbiamo fatto due tour insieme, ero il suo tastierista e lo suonavo ai soundcheck e ho avuto la fortuna di cantarlo. Lei molto brava, ho dato un bell’8”. Infine Rettore: “inevitabile con tutto il cuore, bella, con il carattere giusto: 10!”. Voto complessivo 61.

Durante la puntata Antonella Bucci è tornata a cantare, sempre in coppia con il suo coach Raf, sulle note di “Hallelujah”. Questa volta però si è dovuta confrontare con Matteo Amantia dei Sugarfree. Una sfida da cui ne è uscita vincitrice per un solo punto vincendo così la serata, ma alla fine il voto social ha rivoluzionato la classifica!