Antonella Bucci è tornata sul palco di Ora o mai più con il coach Raf per cantare sulle note di “Stai con me”. Una bellissima canzone ‘d’amore che la voce di “Amarti è l’immenso per me” ha interpretato conquistando tutta la giuria. La prima è Donatella Rettore “che coppia che siete, 10! Non ho più voti, sei bellissima, hai un coach della Madonna. Bravi!”, mentre Marco Masini precisa “è decollata nella seconda parte, sei andata su in una maniera fantastica, ti volevo dare 10, ma quello che dico spesso di stare attenta quando pronunci la “t” in italiano. Ti ho dato 9”.

Voti altissimi anche da Rita Pavone: “ti ho dato 9 perchè lo meriti tutto”, mentre Gigliola Cinquetti lancia una importante osservazione: “allora anche io ero tra il 9 e il 10, non sapevo e poi ho dato 9. E’ bravissima, le ho dato 9 perchè è troppo brava. Io il 10 non glielo ho dato perché è troppo brava- E’ come se lei fosse costretta dalla sua bravura a stare sempre al massimo e invece preferirei che ci tenesse un margine”.

Antonella Bucci vince la sfida contro Carlotta ad Ora o mai più

L’esibizione di Antonella Bucci ad Ora o mai più infiamma la discussione nella giuria con Riccardo Fogli che precisa: “molto brava, fai quello che ti pare. Sei bravissima quando vai su, sei un angelo. Voto 9”, ma è Patty Pravo a fare una critica costruttiva “tu sei molto brava, obiettivamente ho bisogno di sentire qualcosa, non ho bisogno di virtuosismi. Ho bisogna di sentire qualcos’altro, ti ho dato un 8”. Infine Alex Britti: “bravissima, la canzone è perfetta per te, il genere tuo. Ho dato 9”. Voto totale 63 per Antonella Bucci che si classifica al secondo posto nella classifica provvisoria.

Durante la serata si passa poi alla seconda manche che vede la Bucci sfidarsi contro Carlotta: entrambe duettano con i Cugini di Campagna sulle note di “Anima mia”. La giuria chiamata a scegliere una delle due predilige l’interpretazione di Antonella che guadagna 10 punti extra. “Mi sembra che Antonella abbia interpretato meglio” è il giudizio di Marco Masini, mentre Rita Pavone precisa “fa delle cose straordinarie con la voce”. Anche Riccardo Fogli è dello stesso parere: “Antonella in questo brano ci stavi meglio, sembravi una cugina”. La sfida termina 4 a 2 con la vittoria di Antonella Bucci.