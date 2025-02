Il cuore della cantante Antonella Bucci batte innanzitutto per la sua famiglia: “Ho sempre scelto loro…”

Antonella Bucci ripercorre la sua vita privata e professionale e sembra non pentirsi di nulla, guardandosi indietro. Nemmeno di essersi allontanata “volontariamente” dal mondo dello spettacolo, dopo i grandi successi che la videro anche al fianco di Eros Ramazzotti con il brano Amarti è l’immenso per me. La cantante, evidentemente, non era a proprio agio con le dinamiche e le pressioni del mondo discografico, così ha allentato la presa negli anni, ritagliandosi uno spazio cucito ad hoc.

José Alberto Sebastiani, figlio Amadeus e Giovanna/ "Il mio sogno è quello di dedicare la mia vita al calcio"

Ha infatti collaborato con la band degli O.R.O., gruppo in cui c’è il compagno Mauro Mengali, l’uomo che ama da una vita e che la regalato uno splendido figlio. In una intervista rilasciata al sito pakomusic.it, Antonella Bucci conferma di aver preso con consapevolezza la sua decisione di tralasciare la carriera, proprio per dedicare le sue energie alla famiglia.

Amedeo Minghi, chi è e moglie Elena Paladino: "Non sono stato un gran marito"/ "Fatto tanti errori"

Antonella Bucci e il feeling con l’amore di una vita Mauro Mengali: “Il mio compagno meraviglioso…”

“Fu una mia scelta quella di uscire da un vortice che mi stava schiacciando e che non mi rendeva felice. Ho scelto e ho voluto fortemente la famiglia”, ha detto Antonella Bucci parlando della sua famiglia. Tornando al compagno Mauro Mengali, come dicevamo, fa anche lui parte del mondo della musica, dato che è un musicista e produttore discografico.

La storia con Antonella va avanti da oltre vent’anni e dalla loro relazione è nato anche Milo, a cui entrambi sono legatissimi. “Con lui ho trovato la mia armonia. Mauro è un compagno ed un papà straordinario”, le parole della cantante. Oggi la famiglia Mengali Bucci vive in Abruzzo, una terra per la quale Antonella prova un amore viscerale.

Matteo Amantia Scuderi, chi è la fidanzata?/ Vita privata avvolta nel mistero, ma spunta un indizio...