Antonella Bucci Da vent’anni il suo cuore batte per il marito Mauro Mengali

Antonella Bucci è una delle protagoniste di Ora o mai più, lo show condotto da Marco Liorni che ha come obiettivo quello di far ripartire le carriere di cantanti caduti nel dimenticatoio. Cosa si sa della cantante che anche stasera salirà sul palco per mostrare le sue doti canore? Da vent’anni il suo cuore batte per il marito Mauro Mengali. Insieme a lui vive in un paradiso naturale che non baratterebbe per niente al mondo.

La sua carriera è nata all’improvviso negli anni ‘90 e forse il successo l’ha travolta con una forza che non si sarebbe mai aspettata e che, a vent’anni, non era in grado di reggere. Infatti come ha confessato lei stessa “ho vissuto una grande pressione psicofisica”. Ora però è una donna realizzata, conosciuta nei Paesi dell’Est, e con suo marito Mauro Mengali vive nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Antonella Bucci a Ora o mai più: “Mi sono sentita dare della spocchiosa”

Il programma in onda ogni sabato sera su Rai1 è una gara e tra i concorrenti c’è un sano senso di competitività, anche se Valerio Scanu ha accusato i giudici di farsi la gara tra loro. Intanto Antonella Bucci in una delle clip mandate in onda la scorsa puntata ha confidato che “l’eccesso di responsabilità crea un fardello che dovrebbe essere alleggerito”. E proprio Alex Britti in un commento le ha fatto notare che si sarebbe aspettato nella sua esibizione la sua vocalità unita di più a quella di Raf.

La cantante stima moltissimo un musicista e cantautore come Alex Britti, ma nell’ultima puntata lei si è lasciata andare dicendogli che un bluesman quale è lui sarebbe dovuto essere di più larghi voti. Ha replicato dicendole che proprio perché lo è, riconosce quando un sound viene edulcorato. La cantante a Ora o mai più ha confessato: “Mi sono sentita dare della spocchiosetta irriverente”. Anche Donatella Rettore si aspettava molto di più e più precisamente una voce più piena.

