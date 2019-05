Antonella Caruso, c*lo di fuori a Ciao Darwin/ Foto, perde la testa e “si spoglia”

Antonella Caruso ha perso la testa e ha deciso di mettere il c*lo di fuori a Ciao Darwin. La splendida ragazza della squadra degli Umani nel dibattito ha voluto are prova del suo splendido fisico, in una maniera piuttosto palese. Mentre parlava un ragazzo appartenente all’altra squadra. Paolo Bonolis non riesce più a contenere le due fazioni e se ne esce in maniera ironica: “Quella fa vedere il sedere, quell’altra il seno, buoni tutti che mi levo i pantaloni“. Sicuramente è stato uno dei dibattiti più accesi di questa edizione e immediatamente sono stati moltissimi i post sui social network di chi commentava divertito e chi non credeva ai propri occhi. Per un attimo poi la scenetta ha fatto anche pensare a qualcosa ancora di più caldo, visto la mutandina color carne che indossava la ragazza e che ha fatto mettere le mani nei capelli a Paolo Bonolis. Ora ci aspettiamo i meme pronti a uscire sui social network.

Antonella Caruso, c*lo di fuori a Ciao Darwin, chi è la splendida ragazza?

Sui social network il nome di Antonella Caruso ha iniziato a circolare rapidamente negli ultimi minuti. La splendida ragazza infatti ha sorpreso tutti, alzandosi il vestitino e mostrando tutta la sua bellezza. Intanto su internet scopriamo che Antonella è una modella, eletta come ragazza più bella della Campania a Miss Italia. E’ stata proprio lei poi a puntare sul suo aspetto fisico e sulla volontà di emergere e meritarsi qualcosa di più rispetto a quanto ottenuto nel campo del lavoro fino ad ora. Non è da escludere che la ragazza avrà la possibilità di mostrarsi di fronte al pubblico magari in un ruolo da showgirl, in questo senso sarà molto importante il giudizio del pubblico che potrebbe sui social network esprimere il proprio pensiero.

