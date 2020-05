Antonella Caruso/ Quella provocazione a Ciao Darwin col lato B in pasto al pubblico!

Pubblicità

Il nome di Antonella Caruso torna prepotentemente in scena nella replica di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, con la sua famosa sceneggiata durante la diretta e con il lato b dato in pasto al pubblico. La giovane concorrente si è guadagnata l’ammirazione di migliaia di fan grazie alla partecipazione al programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con un gesto tanto chiacchierato quanto apprezzato dal popolo maschile. Di quella provocazione la Caruso non si è mai pentita, dato che le ha permesso di aprire le porte della popolarità. Su Instagram la modella ha quasi arpionato quota 150.000 follower, un numero di seguaci piuttosto robusto che può crescere ulteriormente dopo la replica di questa sera. Non si tratta di certo di personaggio famosissimo ma Antonella Caruso ha saputo cavalcare la popolarità di una sera per non far perdere le sue tracce. Coi suoi scatti social conta di crescere ancora, magari conquistando un’altra apparizione in un programma televisivo. I fan ci sperano, ma per il momento devono accontentarsi della replica di Ciao Darwin.



