Antonella, chi è la moglie di Rodolfo Laganà/ Il figlio Filippo: “E’ una fotografa molto brava”

Antonella, chi è la moglie di Rodolfo Laganà

Rodolfo Laganà è un attore e regista italiano noto per essersi formato nella scuola di Gigi Proietti. Dal punto di vista della sua vita privata, il riserbo è la parola chiave. Non si conoscono molti dettagli, se non che sia sposato con Antonella dalla cui unione è nato il figlio Filippo il 15 ottobre 1994.

Anche il figlio di Laganà ha voluto seguire le orme del padre divenendo attore. Le uniche informazioni sulla moglie dell’attore ci provengono proprio dal figlio che, in un’intervista su LaPresse.it, dichiarava: “Ho preso da mamma su tante cose. È una fotografa molto brava. Ho una famiglia che mi ha permesso di fare oltre che una bellissima vita anche una vita molto divertenti”. Non è dato sapere se l’attore e la fotografa siano ancora sposati, come detto la coppia risulta molto riservata sulla loro vita privata.

Rodolfo Laganà e la malattia del figlio Filippo

A Rodolfo Laganà è stata diagnosticata la sclerosi multipla nel 2014, malattia che lo ha costretto in sedia a rotelle. Purtroppo, anche il figlio verrà colpito da un male molto feroce ovvero il Morbo di Wilson che consiste nell’eccessivo accumulo di rame all’interno di organi vitali.

Il figlio d’arte ha dovuto affrontare un difficile intervento: “Ero con la mamma e mi hanno portato subito in ospedale e lì mi hanno fatto una diagnosi immediata e ho subìto un trapianto di fegato. Il mio fegato si era bloccato, era diventato una pietra, gli organi interni erano andati in pappa” affermava. “Stimo molto mio figlio, lo stimo per il coraggio e per la dignità con cui ha affrontato la malattia” aveva dichiarato il padre Rodolfo ai microfoni di Domenica In.

