Antonella choc contro Oriana “urla, forse è perché non fai l’amore”/ Web in rivolta!

Antonella Fiordelisi offende Oriana Marzoli: “Urla quanto vuoi, forse perché…“

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 di ieri sera ha lasciato nervi tesi e una coda di polemiche in Casa. Dai provvedimenti contro Donnamaria, Tavassi, Micol e Murgia, sino all’ennesimo scontro tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli che, ormai da settimane, non si risparmiano più battibecchi e frecciatine. Ed è accaduto anche nelle scorse ore, al termine della puntata, quando la schermitrice campana si è resa protagonista di una battuta infelice all’indirizzo dell’influencer venezuelana.

Donnamaria, duro sfogo contro Antonella/ "Sarei stato il suo acerrimo nemico se..."

Durante uno scontro a suon di urla, Antonella è infatti incappata in una frase che sta facendo parecchio discutere: “Tesoro urla quanto vuoi, sfogati dai. Forse è perché non fai l’amore, può essere. Non è un problema mio“. E, per rincarare la dose contro la coinquilina, tira in ballo anche Giaele De Donà, con la quale ha avuto un duro scontro proprio nella puntata di ieri: “Ti consiglio di farlo con Giaele a questo punto“.

GF Vip, Giaele sbotta contro Antonella/ "Ti insegno l'eleganza, visto che ti manca!"

Antonella Fiordelisi nel mirino del web: durissima condanna alle sue parole

La pungente frase di Antonella Fiordelisi è probabilmente riferita al rapporto in stand-by di Oriana Marzoli con Daniele Dal Moro. Lei vorrebbe spingersi oltre al Grande Fratello Vip 2022, ma lui preferirebbe approfondire la conoscenza non in televisione ma lontano dalle telecamere, come ribadito ieri in diretta. Ecco, dunque, perché la fidanzata di Edoardo Donnamaria le avrebbe rivolto queste velenose parole. Parole che hanno subito ricevuto la pronta condanna del web: su Twitter è presto circolato il video di quel momento e in molti si sono scagliati contro la Fiordelisi.

Orietta Berti avverte Donnamaria: "Antonella non ti vuole bene!"/ "Ti ridicolizza, te lo dico da mamma"

“Antonella a Oriana “sfogati che ti serve dato che non fai l’amore. Non è un problema mio. Magari lo fai con giaele” A queste aggiungete un’ora di provocazioni verso tutti dalla fine della puntata e sta continuando. Concorrente peggiore mai vista“, scrive un utente. Ma la rabbia è generale: “Questa continua a dire frasi sessiste ma nessuno dice niente“. E ancora: “Lei deve essere sempre la + patetica“. L’uscita indelicata ed infelice di Antonella Fiordelisi viene dunque apertamente condannata dal web, su cui è presto scoppiato un polverone.

Antonella a Oriana “sfogati che ti serve dato che non fai l’amore. Non è un problema mio. Magari lo fai con giaele”

A queste aggiungete un’ora di provocazioni verso tutti dalla fine della puntata e sta continuando.

CONCORRENTE PEGGIORE MAI VISTA#oriele #gfvip pic.twitter.com/tmjB6M9mLr — caffelatte (@trashstellare) February 24, 2023

Dopo che in puntata daniele ha detto che non si lascia del tutto andare con oriana perché in tv non vuole Antonella se ne esce contro oriana “urli perché non fai l’amore ti consiglio di farlo con giaele” QUESTA CONTINUA A DIRE FRASI SESSISTE MA NESSUNO DICE NIENTE#gfvip #oriele — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) February 24, 2023

Antonella ad Oriana: “forse il problema è che non fai l’amore… peccato, potevi farlo con giaele.” lei deve essere sempre la + patetica #oriele — hola bebè 💌 (@flvspd) February 24, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA