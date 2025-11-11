Antonella Clerici, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, spiega perché non parteciperebbe mai a Tale e quale show o Ballando con le stelle come concorrente

Antonella Clerici torna con The Voice Senior 2025 su Rai 1

Tutto è pronto per il ritorno di The Voice Senior, che sbarca in prima serata su Rai1 a partire da venerdì 14 novembre 2025 con la sua nuova, attesissima stagione. Antonella Clerici torna a prendersi la scena nel venerdì sera della rete ammiraglia Rai con il talent show musicale amatissimo dal pubblico, e non mancheranno le novità; in giuria confermatissimi Loredana Bertè, Clementino e Arisa ma, al posto dell’uscente Gigi D’Alessio, ci sarà spazio per le new entry Nek e Rocco Hunt.

Antonella Clerici, chi è: l'amore con Vittorio Garrone/ Il tradimento dell'ex Eddy: "Mi chiamò Signorini"

La padrona di casa scalda dunque i motori e, in vista del debutto di questa nuova edizione, ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nel nuovo numero da oggi in edicola. Ampio spazio è dedicato proprio al ritorno di The Voice Senior, ma non solo; la conduttrice si è anche sbilanciata sulla possibilità di tornare, in futuro, al timone del Festival di Sanremo.

Chi è Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici/ "Ci scegliamo ogni giorno"

“Se Carlo Conti lasciasse dopo la prossima edizione, lei tornerebbe?”, le è stato domandato, e lei ha risposto con grande sincerità: “Magari per chiudere la carriera. Oggi no. Carlo è un carissimo amico, ma non parliamo mai di televisione: ci annoierebbe! Nessuno ci crede ma quando lo scorso anno mi ha coinvolto al Festival, mi ha avvertito il giorno prima“.

Antonella Clerici “gela” Carlo Conti e Milly Carlucci: cos’ha dichiarato

Antonella Clerici, dunque, non è al momento interessata ad un immediato ritorno al timone del Festival di Sanremo. Nel corso dell’intervista ha anche aggiunto che ci sono tantissimi conduttori, nuovi e giovani, che sono promettenti e che si stanno facendo strada in televisione: “Ci sono nuove generazioni in ascesa, penso a Stefano De Martino, bravissimo. Quindi vedremo”.

Iva Zanicchi si candida per condurre Ok, il prezzo è giusto/ “Altrimenti Antonella Clerici è adatta”

In merito invece ad una possibile partecipazione come concorrente a Tale e quale show o Ballando con le stelle, la conduttrice ha ammesso che non parteciperebbe “in nessuno dei due. Sono una pessima cantante e una pessima ballerina. Forse a The Voice Senior: so già che non si girerebbe nessuno, però avrei qualcosa da raccontare”.