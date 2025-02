Antonella Clerici si è presa subito la scena al Festival di Sanremo 2025 con il suo ingresso per via del suo abito luminoso, in lustrini argento e nero con qualche effetto di vedo e non vedo che ha reso il risultato sensuale. In effetti, ci si aspettava qualcosa di sorprendente alla luce della presentazione di Carlo Conti e Gerry Scotti.

Infatti, i due conduttori hanno indossato due paia di occhiali da sole per accogliere la collega. “Se avete occhiali da saldatore…“, ha scherzato Scotti. Sono anche volati fischi di apprezzamento per la Clerici, che li ha subito notati.

Ancora una volta brilla Antonella Clerici, ma niente vestito oversize, perché per l’abito di oggi ha optato per una sirena con paillettes argentate, con maniche a campana, scollo a V e cut-out trasparenti sulla gonna per intravedere le gambe.

Carlo Conti: “Antonella Clerici mai vista così sexy…”

“La conosco da tanti anni, ma così sexy non l’avevo mai vista“, ha ammesso Carlo Conti. “Ho tentato di imitare i tuoi vestiti, ma non ci sono riuscito. Stasera mi hai colpito“, l’apprezzamento invece di Gerry Scotti. “Sono le ultime cartucce“, la risposta ironica di Antonella Clerici.

Ma ironia anche sui social: c’è chi ha tirato in ballo una palla stroboscopica, chi ha rievocato gli abiti indossati nelle sue edizioni, diventati cult, chi ritiene che sia più luminoso del suo futuro e chi si lancia in un paragone con Tina Cipollari, che di abiti simili ne mostra spesso a Uomini e Donne.

Il vestito della clerici brilla più del mio futuro #Sanremo2025 pic.twitter.com/kZm0cchIQl — Into 🫧🌊💐 (@capatoast1) February 11, 2025

Comunque niente batterà l’abito con il quale Antonella Clerici debuttò a #Sanremo nel 2005, quando ci mise dieci minuti solo a scendere le scale 😅#Sanremo2025#FestivalDiSanremo pic.twitter.com/Fw9XIRVpPj — Furcas (@Furcas) February 11, 2025