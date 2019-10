Antonella Clerici, auto in sottopasso allagato/ Video, “non smette di diluviare!”

Le passate ore sono state all’insegna della paura per la conduttrice Antonella Clerici che si è ritrovata nel bel mezzo dell’alluvione che si è abbattuta in Piemonte ed in particolare nella zona dove ha la sua casa nel bosco. Con una serie di video, l’ex volto de La Prova del Cuoco ha voluto rendere partecipi i suoi follower anche tramite le Instagram Stories le cui immagini sono davvero inquietanti. L’ondata di maltempo che nelle scorse ore ha travolto le zone settentrionali del Paese non hanno risparmiato neppure il Piemonte, dove alcuni fiumi sono esondati al punto da rendere necessario diramare un’allerta meteo creando preoccupazione tra i residenti, tra cui la stessa Antonella Clerici. La situazione documentava via social dalla conduttrice è apparsa davvero drammatica. “Non smette di piovere”, scrive nel filmato postato su Instagram direttamente dalla veranda della sua “casa nel bosco” – così come ribattezzata dalla stessa – ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

ANTONELLA CLERICI, ANCHE LA SUA CASA NEL BOSCO SOTTO L’ALLUVIONE

Anche il luogo incantevole che ospita nel basso Piemonte la l’abitazione di Antonella Clerici è stato raggiunto dalle forti piogge che hanno causato non pochi disagi ed inondazioni al confine con la Liguria. Se la conduttrice ha deciso di trasferirsi proprio ad Arquata Scrivia per ritrovare la serenità, lontana dal caos cittadino, nelle ultime ore la stessa tranquillità del posto è stata messa duramente alla prova dalle condizioni meteo per nulla favorevoli. E così in auto ha percorso alcune strade letteralmente allagate a causa dell’alluvione, immerse nel verde ma anche nei diversi centimetri di pioggia. Attraversa anche un sottopasso e la situazione non accenna a cambiare: la stradina è letteralmente colma di acqua piovana e tanto fango. Quindi, poche ore dopo, altra ripresa dall’esterno della sua casa nel bosco: “Non smette di diluviare”, scrive la conduttrice, informando i suoi numerosi fan.

Visualizza questo post su Instagram #diluvio #bassopiemonte #casanelbosco non smette di piovere…. Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 21 Ott 2019 alle ore 2:12 PDT





