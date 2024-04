Antonella Clerici: “Barbara D’Urso mi ha fatto una cosa sgradevole”/ “Il mio ex mi aveva tradito e lei…”

Ormai Belve è un format consolidato, le interviste di Francesca Fagnani finiscono sempre per portare in auge aneddoti inediti riferiti ai personaggi noti che si cimentano con le sue domande taglienti e spesso ben mirate. Nella puntata di questa sera andrà in scena la chiacchierata con Antonella Clerici che, a dispetto di altri che hanno provato lo sgabello della trasmissione, non si è fatta remore nel parlare senza filtri anche di temi piuttosto scottanti.

La prima rivelazione degna di nota è quella sul tema delle colleghe; Antonella Clerici ha infatti ammesso senza tanti giri di parole di non provare una grande simpatia per Barbara D’Urso. “Io ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno”, inizia così il racconto della conduttrice a Belve – come riporta Il Fatto Quotidiano – che poi aggiunge: “Lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: ‘Domani abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy’. L’ho trovata una cosa molto sgradevole, non l’avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”.

Non resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire ulteriori dettagli nel merito del ‘risentimento’ di Antonella Clerici nei confronti di Barbara D’Urso che, nel frattempo, è ancora senza impegni dal punto di vista televisivo. E dunque, quando torna in tv dopo l’esperienza conclusa in maniera amara con Mediaset? L’ultima apparizione della conduttrice sul piccolo schermo risale all’intervista da Mara Venier a Domenica In, circostanza che favorì una tempesta di rumor a proposito di un suo possibile ritorno in Rai.

“Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai; il mio cuore è sempre vostro”, queste le parole quasi sibilline e al miele di Barbara D’Urso durante l’intervista a Domenica In, quanto basta per alimentare la suggestione di un ritorno alla Rai. Possibilità prontamente smentita dalla Rai e in particolare – come riporta l’Ansa – dal management di Flavio Briatore che venne chiamato in causa da un’indiscrezione proposta da Dagospia. “… Smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della signora Barbara D’Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva”.











