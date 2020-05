Antonella Clerici / Carriera in Rai, grande annuncio della conduttrice a Domenica In?

Pubblicità

Tra le ospiti di Mara Venier a Domenica In, nella puntata di oggi di domenica 10 maggio, ritroviamo con piacere la conduttrice Antonella Clerici. Un’ospitata preceduta da rumors frizzanti che riguardano l’esuberante Antonella, desiderosa di tornare in prima linea con un programma televisivo importante. Appare chiaro che il direttore di Raiuno, Stefano Coletta, vorrebbe accontentarla con una posizione di prestigio. Ed è proprio in questo senso che diversi portali online, in questi ultimi giorni, hanno rilanciato l’idea di un possibile grande annuncio di Antonella Clerici proprio nell’intervista da Mara Venier. Sarà Domenica In il luogo ideale per sbottonarsi con qualche annuncio sulla propria carriera? In molti fan attendono notizie e novità al riguardo, anche se al momento non ci sono conferme. Per scoprirlo non resta dunque che attendere l’inizio della puntata di Domenica In.

Antonella Clerici, cosa bolle in pentola? A Domenica In racconta che…

Quali evoluzioni attendono Antonella Clerici in Rai? Ad ora circolano solo indiscrezioni prive di conferme, certo è che in molti si aspettano un balzo in avanti da parte della Clerici. Proprio sul futuro professionale della famosa conduttrice, si è espresso il direttore di Raiuno Coletta, che in un’intervista al fattoquotidiano.it ne ha tessuto le lodi, tanto da far pensare ad una sorta di promozione: “Ho sempre pensato da telespettatore che Antonella fosse un asset di Rai 1 perché ha un’identità verbale, cromatica, di sguardo. Con la sua trasparenza ha tessuto un patto d’acciaio con i telespettatori – ha spiegato -. Penso che Antonella debba tornare in prima serata con una chiave meno prevedibile, penso che nel daytime possa tornare anche a una parte che ha dentro, quella della giornalista che è stata la matrice con cui ha iniziato“. Insomma, gli ingredienti per un grande ritorno di Antonella Clerici ci sono tutti…



