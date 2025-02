Antonella Clerici è pronta a ripartire con grande entusiasmo, dopo la co-conduzione di Sanremo, con la sua creatura del venerdì sera: The Voice Senior. Un format a cui la conduttrice di casa Rai è affezionatissima, perché le permette di divertirsi ed emozionarsi, proprio come se fosse spettatrice in prima fila. All’orizzonte c’è il traguardo dei quarant’anni di carriera in Rai per Antonella Clerici, pronta a festeggiare a dovere.

In una intervista rilasciata a Che Tempo che Fa, la conduttrice di The Voice Senior ha detto di essere felice e soddisfatta del suo lavoro, perché le permette di essere più effervescente rispetto alla vita privata. “A me piace divertirmi con i miei ospiti, poi nella vita privata sono una persona sobria. E’ la tv a colorarmi”, ha detto la mitica Antonella Clerici.

Antonella Clerici, dall’amicizia fraterna con Carlo Conti all’amore per il compagno Vittorio e la figlia Maelle

A Sanremo 2025, ha voluto portare un po’ del suo mondo colorato ma, soprattutto, supportare l’amico e collega Carlo Conti. Ci teneva ad accompagnarlo nella prima serata della kermesse, anche se non nega in futuro di sognare una competizione tutta al femminile. “Carlo mi ha chiesto di andare al Festival poco prima che iniziasse ed io ho detto sì perché è un palco che mi dà emozioni e lui è un amico. Al Festival tutto al femminile ci credo, non sarebbe male e ci spero un giorno”, ha detto Antonella Clerici.

Ora però la testa va tutta a The Voice Senior, la sua trasmissione serale di punta. La soddisfazione più grande per la conduttrice è proprio coinvolgere il pubblico che la segue nella fascia di mezzogiorno anche alla sera. A seguirla e sostenerla, sicuramente, anche l’amato compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, avuta da una precedente relazione con l’ex compagno Eddy Martens.