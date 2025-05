Originaria di Legnano, vicino a Milano, Antonella Clerici ha cominciato la sua carriera da giovanissima, negli anni ottanta, in reti minori. Cresciuta in provincia, con la mamma casalinga e il papà proprietario di un colorificio, Antonella ha deciso di iscriversi a giurisprudenza con il sogno di diventare magistrato, per poi però cambiare idea. Nel 1985, infatti, ha cominciato a lavorare in televisione a Telereporter, proprio durante gli anni universitari. Diventata una annunciatrice televisiva, si è fatta notare, tanto da arrivare ben presto sulla Rai. Nonostante il successo, si è laureata all’Università degli Studi di Milano con lode: un sogno, dunque, rimasto nel cassetto ma comunque nonostante questo Antonella ha voluto ottenere la laurea per la quale aveva lavorato tanto e bene.

La prima vera esperienza televisiva per Antonella Clerici è quella a Dribbling, su Rai 2, programma al quale ha lavorato per sei anni insieme a Gianfranco De Laurentiis. Dal 1990, la Clerici ha condotto il contenitore televisivo di Domenica Sprint. Nei primi anni della sua carriera, dunque, si è dedicata al giornalismo sportivo per poi spostarsi, verso l’inizio degli anni Novanta, su programmi di cucina. Ha condotto, infatti, Ristorante Italia come prima trasmissione di questo genere, ma ha legato il suo nome in maniera indissolubile a La Prova del Cuoco. La Clerici ha condotto poi anche tanti altri programmi come Unomattina e di recente The Voice. Per più volte è stata anche la direttrice artistica di Sanremo.

Antonella Clerici, chi è: “Il mio primo Sanremo? Non è successo per caso”

Antonella Clerici, parlando del suo primo Sanremo del 1997, ha raccontato: “Il mio Sanremo è stato quello di una ragazza di provincia che era arrivata sul palco più importante d’Italia”. La conduttrice, da sempre legata alle sue origini, ha spiegato poi: “Ero casereccia, che non significa impreparata: non è successo per caso, sono una che studia, si prepara e approfondisce. Cerco sempre di essere più naturale possibile”.