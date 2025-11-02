Antonella Clerici, chi è: l'amore con Vittorio Garrone iniziato dieci anni fa. Prima ancora la storia con Eddy Martens e il tradimento di lui

Da dieci anni c’è un nuovo amore nella vita di Antonella Clerici. Lui si chiama Vittorio Garrone ed è un imprenditore di origine genovese, discendente della famiglia che ha dato vita alla ERG, un’azienda leader nel settore dell’energia. Un uomo, dunque, totalmente estraneo al mondo dello spettacolo anche se il suo nome non è nuovo. La storia d’amore tra la conduttrice e il manager è iniziata, come dicevamo, nel 2015: fu un’amica in comune a farli incontrare. Nonostante una storia d’amore felice, i due hanno scelto di non sposarsi: in questi anni hanno condiviso le loro vite andando quasi subito a vivere insieme, lontano dal caos e dalla mondanità, ma non sono convolati a nozze.

Hanno infatti deciso di scambiarsi le promesse e celebrare con una cerimonia il loro amore, ma senza nulla di formale. Il motivo lo ha spiegato Antonella Clerici a Vanity Fair: “Non avere vincoli legali non soltanto rafforzi il bello di scegliersi ogni giorno, ma porti anche tranquillità a tutta la famiglia“. Insomma, i due continuano ad amarsi profondamente e a scegliersi quotidianamente, oltre che a vivere in serenità il loro rapporto d’amore e la vita con i rispettivi figli, ma senza doversi necessariamente fare una promessa davanti a Dio o scambiarsi gli anelli per Legge.

Antonella Clerici: “Così ho scoperto del tradimento di Eddy”

“Mi chiamò Alfonso dicendomi che quel servizio in uscita non mi avrebbe fatto piacere. Erano le foto di Eddy, il mio ex compagno, il padre di mia figlia, con un’altra donna” ha rivelato Antonella Clerici parlando del tradimento del suo ex compagno. Da quel momento la conduttrice ha chiuso quella storia, legandosi qualche anno più tardi a Vittorio Garrone.

I due si sono incontrati nel 2015 grazie all’appuntamento organizzato da un’amica in comune e non si sono più lasciati, andando a vivere in campagna ad Alessandria. Con loro anche Maelle, la figlia di Antonella, che con Vittorio ha uno splendido rapporto, così come Antonella lo ha con i figli del compagno. Una famiglia allargata e felice, che però non vuole sentir parlare di matrimonio.

